Děčín vydal zákaz vstupu do lesa na vybraném území parku České Švýcarsko

Hasiči po šesti dnech od začátku zásahu v Českém Švýcarsku chtějí zmenšit území, které požár zachvátil. Několik dní se plocha nezvětšila, zůstává zhruba na 1000 hektarech. Dnes v poledne to novinářům řekl mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan. Slovenská helikoptéra se už zapojila do hašení. Vodu nabírá z Labe a zasahuje nad Hřenskem, zjistila na místě ČTK.

Hřensko (Děčínsko) - Děčín dnes rozhodl o zákazu vstupu do lesa na vybraném území Národního parku České Švýcarsko, v němž šestým dnem hoří. Zákaz začne platit o půlnoci. Území zahrnuje lesy v okolí deseti obcí. Výjimka platí pro některé lidi, například pro zaměstnance parku. Turisté budou nadále moci na vybrané turistické trasy a cyklotrasy na území parku. Vyplývá to z vyhlášky, kterou úřad vyvěsil na úřední desce. Strážci parku se již setkali s tím, že i přes požár si chtěli výletníci rozdělat oheň. Na dotaz ČTK to dnes řekl mluvčí správy parku Tomáš Salov.

Dočasný zákaz vstupu do lesa vydal magistrát s ohledem na ohrožení bezpečnosti a zdraví osob pádem kamenů, stromů nebo jejich částí v důsledku poškození požárem a aktuálního zdravotního stavu lesních porostů. Magistrát tak vyhověl žádosti správy parku. V Českém Švýcarsku hoří na rozloze zhruba 1000 metrů čtverečních.

Zákaz se týká vstupu do lesů na území obcí Hřensko, Mezná, Janov, Růžová, Kamenická Stráň, Srbská Kamenice, Jetřichovice, Rynartice, Všemily a Vysoká Lípa. Výjimku mají správci parku, myslivci či hasiči, policisté a zdravotníci.

Lidé nadále mohou využít vybrané turistické trasy, jako je ta ze směru z Růžové na Srbskou Kamenici nebo cyklotrasu v úseku Jetřichovice - Na Tokáni a další. Přehled všech a mapku s jejich vyznačením najdou zájemci na úřední desce magistrátu, který o vydání vyhlášky informuje také dotčené obce.

"Předpokládáme, že platit bude zákaz po nezbytně nutnou dobu, ale to uvidíme až poté, co se podaří požár uhasit," uvedl Salov. Zákaz vstupu na část území parku Děčín podle mluvčího vydal zejména kvůli bezpečnosti návštěvníků. "Máme nějaká hlášení od našich dobrovolných strážců, že přistihli tábořící lidi v národním parku, kteří si oheň chystali zjevně udělat," řekl Salov. Někteří turisté se také podle něj vydávali do míst, kde už to pro ně mohlo být kvůli požáru nebezpečné. "Třeba na skalní hrádek Šaunštejn, kde potom stáli v dýmu z toho ohně," doplnil. Upozornil, že požár je zákeřný tím, že se nešíří liniově po zemi. "My potřebujeme udržet návštěvníky v nějaké vzdálenosti, aby se nedostali do sevření ohně, odkud se nedokáží sami evakuovat. Cítili jsme jako problém, že se lidé přibližují příliš blízko," dodal Salov. Hříšníky nebylo možné postihnout, protože oheň nestihli založit.

Správa národního parku nejprve požadovala zákaz vstupu do celého parku. Po debatě se starosty obcí v Českém Švýcarsku rozhodla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) tak neučinit. Starostové argumentovali tím, že by byl ochromen turistický ruch i v místech, kde nehoří. "Nechceme omezovat život lidí v okolí, ale v místě hašení mají turisté tendenci pořizovat si fotografie, tím ohrožovat svou bezpečnost a překážet v likvidaci požáru. Strážci přírody budou dohlížet na dodržování zákazu vstupu do vymezených částí," uvedla ve čtvrtek Hubáčková.

Vstup do oblastí zasažených požárem hlídá policie. Uzavřen je hraniční přechod do Německa v Hřensku.

Video: Listnaté stromy v NP

29.07.2022, 14:34, autor: Radka Fialová/Tereza Sajdlová, zdroj: ČTK/Video

Hasiči chtějí v Českém Švýcarsku zmenšit území zasažené požárem

"Základní taktiku, kterou jsme nastavili pro tento den a další (dny), je začít zmenšovat území požáru ze dvou stran ve vztahu k Hlubokému dolu," uvedl Marvan. Pozemní jednotky jsou podle něj nasazeny nadále také v Hřensku, kde se stále nedaří uhasit všechna ohniska. Nad nepřístupnou částí shazují vodu vrtulníky. Přesný počet ohnisek nelze podle Marvana specifikovat, protože se někde hasičům podaří ohniska uhasit, nová se však objevují na jiných místech. Jde hlavně o Hřensko a Hluboký důl.

Vrtulník UH-60M Blackhawk ze Slovenska přistál v Ústí nad Labem a po domluvě s posádkou průzkumného vrtulníku se zapojil do zásahu. Dorazilo také 30 vojáků slovenské armády. Do ČR dnes dorazila také letadla Air Tractor ze Švédska. Mohla by nabírat vodu z jezera Milada u Ústí nad Labem jako jejich předchůdci z Itálie, podle Marvana ale takové rozhodnutí záleží na pilotech letounů. Zákaz vstupu do vody na Miladě zůstává v platnosti.

Při zásahu v národním parku se zranilo několik hasičů, řekl Marvan. Šlo o natažené vazy, oděrky a některým byla podána kyslíková terapie.