Debutantka Krejčíková je na US Open ve 2. kole

New York - Tenistka Barbora Krejčíková zvládla premiéru v hlavní soutěži dvouhry na grandslamovém US Open. Vítězka Roland Garros porazila v 1. kole v New Yorku australskou kvalifikantku Astru Sharmaovou 6:0 a 6:4. Uspěla i Markéta Vondroušová, která si poradila s Elenou-Gabrielou Ruseovou z Rumunska 7:5 a 6:0. Jiří Veselý skončil na US Open počtvrté v řadě v prvním kole.

Tereza Martincová sice vedla nad Běloruskou Viktorií Azarenkovou 4:1, ale duel s loňskou finalistkou prohrála 4:6 a 0:6. Marie Bouzková nestačila v aréně Arthura Ashe na obhájkyni titulu Naomi Ósakaovou a s Japonkou prohrála 4:6 a 1:6.

Osmá nasazená Krejčíková povolila 114. hráčce světa Sharmaové v prvním setu jen pět fiftýnů a soupeřce uštědřila "kanára" za jednadvacet minut. Ve druhém vyrovnanějším setu vzala soupeřce podání jednou, odvrátila dva brejkboly a vyhrála za hodinu a čtvrt.

"Zápas to byl těžký, protože první kola jsou vždy nejtěžší. Ona měla za sebou kvalifikaci, byla rozehraná a už tady odehrála tři zápasy, takže člověk nesmí nic podcenit. Jsem ráda, že jsem první set zvládla rychle a druhý po dobrém začátku dopodávala. Hrála jsem dobře," řekla Krejčíková, kterou ve druhém kole čeká domácí Christina McHaleová.

Stříbrná olympijská medailistka z Tokia Vondroušová měla pomalý rozjezd a s Ruseovou prohrávala 0:3. Za stavu 3:5 odvrátila dva setboly a ve zbytku utkání těžila z chyb soupeřky. Hrála jistěji i odvážněji a zápas otočila ziskem jedenácti her v řadě.

"Ze začátku to bylo těžký, tlačila mě z bekhendu, drtila mě hrozně, ale rozdíly jsou malinký a zlomí to maličkosti. Snažila jsem se vydržet a povedlo se. Nebyl to úplně nejlepší výkon, ale jsem ráda, že jsem to přešla, první kola jsou vždycky zrádný," řekla Vondroušová. O třetí kolo bude hrát proti pětadvacáté nasazené Darje Kasatkinové z Ruska.

Martincová začala proti osmnácté nasazené Azarenkové odvážně a vedla 3:0. Od stavu 1:4 se ale bývalá světová jednička zlepšila a Češce už nepovolila ani game.

Bouzková měla proti Ósakavé šance na začátku. Dobře bránila a turnajová trojka kazila. Češka vedla ve třetí hře při podání soupeřky 40:0, ale neuspěla a v utkání neproměnila ani jeden z osmi brejkbolů. Udělala sice jen osm chyb, ale Japonka ji přestřílela 34:10 na vítězné míče.

Veselý prohrál na US Open v pěti setech s Andersonem

Tenista Jiří Veselý skončil na US Open počtvrté v řadě v prvním kole. Jediný český zástupce ve dvouhře mužů na závěrečném grandslamu sezony dnes bojoval čtyři hodiny a 22 minut s Jihoafričanem Kevinem Andersonem, který nasázel 49 es, a s finalistou turnaje z roku 2017 nakonec prohrál po setech 6:7, 6:4, 6:3, 6:7 a 6:7.

Levou rukou hrající Veselý neztratil v utkání ani jednou servis, sám nasázel 27 es, ale neuspěl v žádném z tie-breaků. V prvním setu ho ztratil poměrem 1:7. Pak sice ovládl druhý a třetí set díky zisku podání soupeře v koncovkách, ale další dva tie-breaky prohrál 5:7 respektive 4:7. Anderson za podpory fanoušků proměnil mečbol svým 49. esem v utkání.

Veselý vypadl na US Open v 1. kole stejně jako loni, předloni a v roce 2017, v roce 2018 turnaj nehrál. Do druhého kola v New Yorku postoupil naposledy před pěti lety.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů): Muži: Dvouhra - 1. kolo: Anderson (JAR) - Veselý (ČR) 7:6 (7:1), 4:6, 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), Medveděv (2-Rus.) - Gasquet (Fr.) 6:4, 6:3, 6:1, Tsitsipas (3-Řec.) - A. Murray (Brit.) 2:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 6:4, Dimitrov (15-Bulh.) - Riffice (USA) 6:1, 7:6 (7:3), 6:3, Bautista (18-Šp.) - Kyrgios (Austr.) 6:3, 6:4, 6:0, Pella (Arg.) - Krajinovič (32-Srb.) 6:7 (2:7), 6:3, 6:2, 6:2, Alcaraz (Šp.) - Norrie (26-Brit.) 6:4, 6:4, 6:3, Trungelliti (Arg.) - Davidovich (29-Šp.) 5:7, 6:3, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4, Popyrin (Austr.) - Albot (Mold.) 6:3, 6:7 (3:7), 6:3, 6:3, Van de Zandschulp (Niz.) - Taberner (Šp.) 2:6, 3:6, 6:4, 7:5, 6:3, Koepfer (Něm.) - Halys (Fr.) 6:4, 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, Rinderknech (Fr.) - Kecmanovič (Srb.) 6:7 (10:12), 3:6, 7:5, 6:3, 6:4, Tiafoe - Eubanks (oba USA) 7:6 (10:8), 5:7, 6:3, 6:4, Martínez (Šp.) - Duckworth (Austr.) 4:6, 4:6, 7:6 (9:7), 6:2, 6:2, Andújar (Šp.) - Kukuškin (Kaz.) 3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:2, Mannarino - Herbert (oba Fr.) 3:6, 4:6, 6:4, 6:3, 6:3, Molčan (SR) - Ilkel (Tur.) 4:6, 6:3, 6:1, 6:1, Ruusuvuori (Fin.) - Majchrzak (Pol.) 6:4, 6:2, 3:6, 6:1.. Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Krejčíková (8-ČR) - Sharmaová (Austr.) 6:0, 6:4, Vondroušová (ČR) - Ruseová (Rum.) 7:5, 6:0, Ósakaová (3-Jap.) - Bouzková (ČR) 6:4, 6:1, Azarenková (18-Běl.) - Martincová (ČR) 6:4, 6:0, Sabalenková (2-Běl.) - Stojanovičová (Srb.) 6:4, 6:7 (4:7), 6:0, Svitolinová (5-Ukr.) - Marinová (Kan.) 6:2, 6:3, Mertensová (15-Belg.) - Petersonová (Švéd.) 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), Kerberová (16-Něm.) - Jastremská (Ukr.) 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), Džabúrová (20-Tun.) - Cornetová (Fr.) 7:5, 7:5, Gauffová (21-USA) - Linetteová (Pol.) 5:7, 6:3, 6:4, Kasatkinová (25-Rus.) - Pironkovová (Bulh.) 6:2, 6:1, McHaleová - Navarrová (obě USA) 6:1, 7:6 (7:5), Osoriová (Kol.) - Jorovičová (Srb.) 6:2, 6:2, Masarovová (Šp.) - Bogdanová (Rum.) 6:7 (9:11), 7:6 (7:2), 7:6 (11:9), Paoliniová (It.) - Švedovová (Kaz.) 6:3, 6:4, Grammatikupulová (Řec.) - Blinkovová (Rus.) 6:3, 6:2, Paoliniová (It.) - Švedovová (Kaz.) 6:3, 6:4, Zidanšeková (Slovin.) - Peraová (USA) 6:4, 7:6 (7:4).