Debutantka Bouzková brala těsnou prohru jako zkušenost

Paříž - Debutantka na Roland Garros Marie Bouzková brala těsnou porážku s turnajovou dvaadvacítkou Biancou Andreescuovou z Kanady s úsměvem. Dvacetiletá česká tenistka cítila šanci, ale i když ji nevyužila, vnímá zápas jako výbornou zkušenost.

Na utkání, které po třech hodinách prohrála 7:5 a dvakrát 4:6, hodlá stavět dál. "Jsem ráda, i když jsem prohrála. Dokázala jsem si, že můžu hrát i proti takhle dobrým holkám," pochvalovala si 118. hráčka světa.

Dohromady na kurtu strávily tři hodiny, ale kvůli tmě měly utkání rozdělené do dvou dnů. "Díky tomu jsem se tolik nedodělala do konce. Teď si pár dní odpočinu a budu se připravovat na trávu," řekla Bouzková, která podruhé zažila hlavní soutěž grandslamu.

Když v pondělí před dohrávkou uléhala do postele, věděla, že má šanci. "Včera jsem byla trochu smutná, že jsem druhý set nedotáhla do konce. Na druhou stranu kdyby mi před turnajem řekli, že budu mít možnost hrát s ní na tři sety, rozhodně bych to brala. Těšila jsem se. Užila jsem si to," vyprávěla českým novinářům.

Osmnáctiletá Andreescuová sice vyhrála turnaj v Indian Wells, ale od března nehrála kvůli zranění ramena. V Paříži to byl její první zápas na antuce. I proto Bouzková věděla, že by soupeřka mohla být zranitelná. "Myslím, že když nějaká hráčka nehraje dva měsíce, tak největší šance je určitě hned v tom prvním zápase. Myslím, že tu šanci jsem měla hodně velkou. Ale jsou to zkušenosti," uvedla.

Kuriózní moment zažila v prvním setu, když na ni uprostřed výměny nalétali dva holubi. Bouzková nezahrála další úder a o fiftýn přišla. "Každopádně mi to připadalo divný. Protože normálně, když spadne deštník nebo něco, tak se opakuje míč, a takhle když mám holuba půl metru před sebou, tak se neopakoval. Řekli, že jsem přestala hrát. Já jsem řekla, že to byl reflex, když mám holuba půl metru před sebou," popisovala situaci, kterou nikdy před tím nezažila.

Na lavičce popíjela z nezvykle velké lahve. "Ono to vypadá, že je dost velká, ale má jenom dva litry, takže to zase tolik není. Mám v tom ionťák. Ona se v tom dobře drží teplota. Když je sluníčko, tak se to tak neoteplí, a naopak," uvedla.