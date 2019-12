DeBoer v San Jose dotrénoval, tým převzal asistent Boughner

San Jose (USA) - Trenér Peter DeBoer skončil na střídačce hokejistů San Jose. Osudnou se mu stala aktuální série pěti porážek v NHL. Vedením Sharks, do jejichž kádru patří obránce Radim Šimek a útočníci Tomáš Hertl s Lukášem Radilem, byl jako prozatímní hlavní kouč pověřen dosavadní asistent Bob Boughner.

Spolu s jednapadesátiletým DeBoerem byli odvoláni rovněž asistenti Steve Spott, Dave Barr i trenér gólmanů Johan Hedberg. Jejich místa zaujali Roy Sommer a Mike Ricci s trenérem brankářů Jevgenijem Nabokovem.

"Když má někdo v minulosti úspěchy, změna nikdy není snadná, ale my cítíme, že tento tým má na víc, než dosud v sezoně předvedl. Je k tomu ale zapotřebí nějaký nový hlas, bude to pro mužstvo něco jako čerstvý start," vysvětlil generální manažer Doug Wilson.

Sezona Sharks je zatím jako na houpačce. Vstoupili do ní čtyřmi zápasy bez bodového zisku, následně si během šesti utkání připsali devět bodů z 12 možných, poté pětkrát v řadě nebodovali. Náprava přišla v podobě 11 výher ze 13 startů a pak aktuální šňůra pěti porážek se ziskem jediného bodu. V posledních třech utkáních vstřelili Sharks vždy jen jediný gól. Ve vyrovnané Západní konferenci jsou dvanáctí.

DeBoer jako jediný kouč dovedl Sharks do finále Stanley Cupu, kde v roce 2016 prohráli 2:4 na zápasy s Pittsburghem. U mužstva byl čtyři a půl sezony. Ve všech si kalifornský celek zahrál play off, naposledy podlehl až v konferenčním finále pozdějším šampionům ze St. Louis. V minulosti vedl DeBoer také Floridu a New Jersey.

Osmačtyřicetiletý bývalý obránce Boughner vedl v předchozích dvou ročnících Floridu. Šlo o jeho první angažmá v roli hlavního kouče v NHL. V obou případech skončila Panthers sezona už po základní části.