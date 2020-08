Deblový triumf posunul Peschkeovou o pět míst

New York - Pětačtyřicetiletá česká tenistka Květa Peschkeová si po deblovém vítězství na turnaji v New Yorku polepšila ve světovém žebříčku o pět míst. Někdejší světová jednička ve čtyřhře figuruje před US Open na 18. příčce. Její deblová partnerka Demi Schuursová z Nizozemska je dvanáctá.

V žebříčku dvouhry je třetí Karolína Plíšková. Na US Open je však nasazenou jedničkou, neboť Australanka Ashleigh Bartyová i Rumunka Simona Halepová newyorský grandslam vynechaly.

O 14 míst poskočil v mužském žebříčku Lukáš Rosol díky semifinálové účasti na challengeru ATP na pražském Žižkově. Dvojnásobný daviscupový vítěz je na 167. příčce. Českou jedničkou je Jiří Veselý, kterému patří 67. pozice. V čele pořadí je vítěz newyorské generálky na US Open Srb Novak Djokovič.

Tenisové žebříčky ATP k 31. srpnu (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Djokovič (Srb.) 10.860, 2. (2.) Nadal (Šp.) 9850, 3. (3.) Thiem (Rak.) 7135, 4. (4.) Federer (Švýc.) 6630, 5. (5.) Medveděv (Rus.) 5890, 6. (6.) Tsitsipas (Řec.) 5095, 7. (7.) A. Zverev (Něm.) 3630, 8. (8.) Berrettini (It.) 2940, 9. (9.) Monfils (Fr.) 2860, 10. (10.) Goffin (Belg.) 2555, ...67. (65.) Veselý 785, 167. (181.) Rosol (oba ČR) 324.

Čtyřhra: 1. (1.) Farah, 2. (2.) Cabal (oba Kol.) oba 8380, 3. (3.) Mahut (Fr.) 5975, 4. (4.) Zeballos (Arg.) 5870, 5. (7.) Salisbury (Brit.) 5310, 6. (9.) Ram (USA) 5220, 7. (5.) Kubot (Pol.) a Melo (Braz.) oba 5140, 9. (8.) Polášek (SR) 4930, 10. (10.) Dodig (Chorv.) 4800, ...95. (90.) Jebavý (ČR) 904.

Tenisové žebříčky WTA k 31. srpnu (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Bartyová (Austr.) 8717, 2. (2.) Halepová (Rum.) 6356, 3. (3.) Karolína Plíšková (ČR) 5205, 4. (4.) Keninová (USA) 4590, 5. (5.) Svitolinová (Ukr.) 4580, 6. (6.) Andreescuová (Kan.) 4555, 7. (7.) Bertensová (Niz.) 4335, 8. (9.) S. Williamsová (USA) 4080, 9. (10.) Ósakaová (Jap.) 4020, 10. (8.) Bencicová (Švýc.) 4010, ...12. (12.) Kvitová 3566, 19. (18.) Vondroušová 2308, 26. (26.) Muchová 1872, 33. (31.) Strýcová 1530, 46. (48.) Bouzková 1274, 57. (55.) Siniaková 1045, 66. (64.) Kristýna Plíšková (všechny ČR) 960.

Čtyřhra: 1. (1.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 8350, 2. (2.) Strýcová 8260, 3. (3.) Mladenovicová (Fr.) 8115, 4. (4.) Babosová (Maď.) 7955, 5. (5.) Sabalenková (Běl.) 7205, 6. (6.) Mertensová (Belg.) 7080, 7. (7.) Dabrowská (Kan.) 5650, 8. (10.) Sü I-fan (Čína) 5600, 9. (8.) Krejčíková (ČR) 5390, 10. (9.) Siniaková 5275, ...18. (23.) Peschkeová 3735, 30. (29.) Hradecká (obě ČR) 2273, 47. (45.) Kristýna Plíšková 1647, 57. (56.) Voráčová (ČR) 1440, 80. (79.) Karolína Plíšková 1071.

Finanční žebříček roku (v dolarech): 1. Keninová 3,031.173, 2. Muguruzaová (Šp.) 1,603.605, 3. Halepová 1,469.594, 4. Bartyová 1,078.902, 5. Sabalenková 849.993, 6. Kvitová 785.941, 7. Rybakinová (Kaz.) 767.382, 8. Džabúrová (Tun.) 537.623, 9. Kontaveitová (Est.) 533.890, 10. Karolína Plíšková 499.371, ...12. Strýcová 451.557, 24. Krejčíková 296.934, 33. Siniaková 233.674, 49. Muchová 164.060, 54. Vondroušová 152.464, 57. Bouzková 148.096, 58. Kristýna Plíšková 146.648.