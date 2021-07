Deblistky Hradecká a Bouzková vítězí, protože mají pohodu

Praha - Do letošního dubna se tenistky Lucie Hradecká a Marie Bouzková prakticky neznaly, ale o tři měsíce později jsou z nich kamarádky a především tvoří elitní deblový pár. Ze čtyř turnajů, které odehrály, mají dva tituly, jedno finále a grandslamové čtvrtfinále.

Podruhé se z vítězství na okruhu WTA Hradecká a Bouzková radovaly v Praze ve Stromovce, kde ovládly Livesport Prague Open. "V čem je naše chemie? Sedíme si povahově, na kurtu k sobě hodně dobře jdou naše hry a hlavně máme pohodu," vypočítala Hradecká.

Plánovaně síly nespojily. Šestatřicetiletá Hradecká měla hrát v americkém Charlestonu s Annou Blinkovovou, ale Ruska se kvůli zraněnému zápěstí omluvila. "Tak jsem hledala a viděla jsem, že tam byla Maruška napsaná. Řekla jsem si, že to zkusím, i když moc debly nehraje, ale třeba by chtěla. A přišla strašně rychle odpověď, že jo, ráda," popsala Hradecká.

Hned došly do finále, pak se znovu sešly na trávě a v Birminghamu už přemožitelky nenašly. Ve Wimbledonu hrály čtvrtfinále a nyní mají po výhře na kurtech Sparty bilanci 14:2.

"V každém utkání se učím. Lucka velí, co a jak bude, kdy přebíhat, vyzkoušet nějaké akce. Já naslouchám a snažím se to vyplnit. Strašně moc mi to dává," řekla Bouzková.

Hradecká, trojnásobná grandslamová šampionka (dvakrát ve čtyřhře a jednou v mixu), má už 26. deblový titul. Česká rekordmanka Martina Navrátilová jich získala 177, Jana Novotná 76. "To mám ještě co dělat, asi už je nedoženu," usmála se dvojnásobná olympijská medailistka.

Bouzková své parťačce spočítala, že v Birminghamu načala druhou stovku finálových účastí ve čtyřhře na turnajích WTA a ITF. "A jsem poctěna, že poslední tři finále hrála se mnou. To je pro mě krásný zážitek, takové číslo se jen tak nevidí. Je to speciální," řekla Bouzková.

Hradecká ve Stromovce zazářila poněkolikáté. V roce 2010 zde vyhrála dvouhru na akci ITF a o pět let později hrála finále turnaje WTA. Titul ze čtyřhry na Prague Open nyní vlastně obhájila, loni na antuce uspěla s Kristýnou Plíškovou. "Pro mě je vždycky turnaj doma neuvěřitelný. Jsem v domácím prostředí, přijdou se podívat rodiče a kamarádi. Vždycky se mi hrálo doma, ať to bylo tady nebo na Štvanici, strašně dobře. Mohlo by být víc domácích turnajů," uvedla Hradecká.

Úspěšná spolupráce může pokračovat minimálně do konce sezony. Tenistky už se domluvily na americké turnaje. "Pojedeme dál. Užíváme si to a není důvod přestávat," řekla Bouzková.