Deblisté Bob a Mike Bryanovi ukončili kariéru

New York - Nejúspěšnější deblový pár tenisové historie Mike a Bob Bryanovi ukončil kariéru. Americká dvaačtyřicetiletá dvojčata se ještě před vypuknutím pandemie koronaviru plánovala rozloučit na US Open, ale na newyorský grandslam se nakonec nepřihlásila. Nyní své rozhodnutí skončit s profesionálním tenisem oznámila v rozhovoru pro New York Times.

Fotogalerie

"Prostě cítíme, že teď přišla ta pravá chvíle. Jít na kurt a trénovat a hrát v našem věku už hodně bolí," řekl Mike. Spolu s bratrem Bobem během 22 let dlouhé profesionální kariéry získali na okruhu ATP rekordních 119 titulů, z toho šestnáct na grandslamech.

Rodáci z kalifornského Camarilla se spolu šestkrát radovali na Australian Open, dvakrát na French Open, třikrát ve Wimbledonu a pětkrát na US Open. Mike má navíc čtyři Grand Slamy v mixu, Bob slavil sedm podobných vítězství. Prvně jmenovaný si na odměnách vydělal 16,8 milionu dolarů, druhý o necelý milion méně.

"Pořád nás baví hrát, ale už nás tolik nebaví kvůli tomu trénovat. Takže chceme skončit hned, dokud jsme nahoře," přidal Mike, jenž spolu s bratrem také získal zlato na olympiádě v Londýně v roce 2012 a americkému výběru pomohli v roce 2007 vyhrát Davisův pohár.

Mike také v roce 2018 během bratrova dlouhodobého zranění přidal další dva grandslamové tituly s Jackem Sockem.