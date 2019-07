Debatu o zvýšení spotřebních daní Sněmovna dnes nedokončila

Praha - Sněmovna dnes nedokončila úvodní kolo debaty o vládním daňovém balíčku, takzvaném sazbovém, který především zvyšuje spotřební daně z lihu a tabákových výrobků. Podle předsedy klubu vládního hnutí ANO Jaroslava Faltýnka by se Sněmovna měla k předloze vrátit ve středu. K dalším bodům, například ke zvýšení rodičovského příspěvku, se dnes už poslanci nedostali.

Balíček zvyšuje i zdanění hazardu. Jeho hlavním cílem je omezit dostupnost hlavně cigaret i alkoholu i snížit související nežádoucí společenské dopady. Opoziční poslanci však vládu obviňovali z toho, že spíše chce získat další peníze do rozpočtu. Balíček by měl veřejným rozpočtům přinést podle propočtu ministerstva financí v letech 2020 a 2021 každoročně přes deset miliard korun.

Hlavním cílem předlohy je zvýšit ochranu lidí před vznikem závislostí na návykových látkách a hraní hazardních her a omezit škodlivé společenské dopady, řekla před poslanci ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Jako argument uvedla, že v důsledku růstu životní úrovně jsou cigarety i lihoviny dostupnější.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že vyšší zdanění alkoholu a tabáku je jedním z doporučení Světové zdravotnické organizace i OECD pro ČR, jak bojovat se závislostí na návykových látkách. Řada opozičních poslanců však zpochybňovala tvrzení, že zdražení návykových látek vede k omezení jejich spotřeby.

"Náklady spojené se závislostmi stojí Čechy každoročně desítky miliard korun, alkohol téměř 60 miliard, kouření přes 100 miliard a hazardní hraní 15 miliard. Zároveň se ale, vzhledem k rostoucí průměrné mzdě, plošně zvýšila jejich dostupnost," uvedl dnes odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR.

Někteří opoziční poslanci však vládu obviňovali z toho, že jí jde víc o hledání peněz do rozpočtu. "Tato vláda vám chce zvýšit v zásadě daně a bude vám prodražovat život v České republice," prohlásil předseda SPD Tomio Okamura. Kvůli tomu, že vláda chce zvyšovat daně, vznesl návrh na zamítnutí daňového balíčku. Připojili se k němu i poslanci dalších stran. "Jediná motivace je vytáhnout z lidí prachy," řekl předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. "Vás nezajímají lidi, vy neděláte systémové kroky, vy neřešíte ty, kteří jsou zranitelní, vás zajímá jenom to, jak dostat z lidí peníze," dodal.

Poslanec ODS Jan Skopeček řekl, že zákon má jen pramálo společného s bojem proti závislostem. Má podle něj jen přinést hnutí ANO další peníze, aby mohlo ještě víc slibovat před dalšími volbami. "Tento návrh je pouze o zvyšování daní," prohlásil předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Také Pirátům se nelíbí, že navrhovaná opatření nedoprovází snížení jiných daní. Kdyby se snížilo zdanění práce, tak Piráti pro tento zákon ruku zvednou, řekl poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek řekl, že pokud vláda myslí vážně boj se závislostmi, tak ať sníží jiné daně. Připomněl, že ve středu má Sněmovna hlasovat o zrušení daně z nabytí nemovitostí. Prohlásil, že pokud vláda tento návrh podpoří a daň zruší, může se spolehnout na podporu TOP 09 při zvyšování spotřebních daní u komodit, kde hrozí zvyšování závislosti. Pokud však vláda prosadí zvýšení daní, pak s podporou jeho strany počítat nemůže.

Balíček také zasahuje do zdanění pojišťoven. Nově by podle vládního návrhu měly být daňově uznatelné i technické rezervy tvořené podle zákona o pojišťovnictví na základě evropské směrnice Solvency 2. Rozdíl mezi touto úrovní rezerv a stávajícími účetními rezervami pojišťoven bude předmětem zdanění. Pojišťovnám se to nelíbí a považují to za trest za svoji obezřetnost. Asociace pojišťoven se na poslance obrátila s výzvou, aby tento návrh odmítli. I tento bod se stal terčem kritiky opozice. Podle občanských demokratů jde o sektorovou daň, ministryně financí to ale odmítla.

Balíček také zvyšuje poplatek za vklad do katastru nemovitostí z nynějších 1000 korun na 2000 korun. Vláda argumentuje inflací a nárůstem nákladů od doby, kdy se poplatek zvyšoval naposledy. Schillerová už dříve uvedla, že zvýšení poplatku si vyžádal Český úřad zeměměřický a katastrální.