Debatu o zpřísnění výplaty dávek opět provázely spory poslanců SPD a Pirátů

Praha - Sněmovní schvalování návrhu SPD na zpřísnění výplaty dávek v hmotné nouzi opět provázely spory poslanců hnutí Tomia Okamury a Pirátů. Kritici navrhovaných změn tvrdí, že mohou poškodit desítky tisíc lidí včetně seniorů nebo zdravotně postižených. K hlasování o podobě předlohy se dnes dolní komora stejně jako minulý týden nedostala. Okamura ohlásil, že SPD se pokusí podnítit svolání další mimořádné schůze. Piráti podle něho novelu blokují, protože podporují nepřizpůsobivé.

Pirátský poslanec Ondřej Profant v debatě uváděl příklady důchodkyně nebo člověka trpícího schizofrenií, kterým by přijetí zákona mohlo ublížit. Podle jeho stranického kolegy Mikuláše Ferjenčíka návrh SPD "hází do jednoho pytle" lidi s různými životními osudy. Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová prohlásila, že zákony jsou přísné už v současnosti. Za klíčové považuje zavést funkční vymáhání zákonných povinností.

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna naopak tvrdil že novela se týká lidí, kteří "otravují život" obyvatelům třeba v Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji. "Jsou to paraziti, kteří dělají bordel ve městech, těch se týká tento zákon,“ prohlásil. Ostatní musí podle Foldyny tento "bordel" snášet, hodnota jejich nemovitostí klesá, protože žijí s lidmi, kteří nechtějí dodržovat normy. Podle Okamury je cílem Pirátů zablokovat schvalování předlohy tak, aby do sněmovních voleb nebyla přijata. Kvůli Ferjenčíkovi a Richterové budou miliony lidí doplácet na nepřizpůsobivé, prohlásil.

Pirátský poslanec Petr Třešňák označil za absurdní, že v debatě vystoupilo několik poslanců SPD, přičemž označují Piráty za ty, kteří obstruují.

Poslankyně Trikolóry Tereza Hyťhová obvinila Piráty z toho, že předváděj komedii. "Jste to opět vy, kteří blokují to, aby nepřizpůsobiví občané přestali zneužívat sociální dávky," řekla. "Návrh aspoň trošku přináší nějakou spravedlnost," uvedla Eva Fialová (ANO). Podle předsedkyně sociálního výboru Jany Pastuchové (ANO) se předloha dostala poslaneckými úpravami do stavu, že by její schvalování blokováno být nemělo.

Pozměňovací návrh skupiny poslanců z pětice koaličních i opozičních klubů například předpokládá, že doplatky na bydlení by se už nevyplácely do prostor, které nevyhovují pro bydlení. Standardy by byly zakotveny přímo v zákoně. Z hmotné nouze by podle předlohy měli být lidé vyloučeni například v případě vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání kvůli porušení režimu dočasné neschopnosti. O dávky by mohli přijít také rodiče, kteří neposílají svého potomka do posledního ročníku mateřské školy. Zpřísnil by se výpočet výše doplatku na bydlení, pokud společně posuzovaný člověk není v hmotné nouzi nebo není oprávněnou osobou.