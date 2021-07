Debatu o dodatečném zvýšení důchodů Sněmovna nedokončila

Praha - Debatu o vládním návrhu na dodatečné zvýšení důchodů od ledna o 300 korun nad zákonnou valorizaci dnes Sněmovna nedokončila. Ve druhém čtení předlohy by poslanci mohli pokračovat podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) ve středu ráno. Ve sněmovním systému už jsou k novele více než dvě desítky pozměňovacích návrhů, poslanci zatím stihli představit dva z nich.

Koalice Pirátů a Starostů chce důchodcům jednorázově přidat 1000 korun. Peníze chce získat úpravou zákona o střetu zájmů tak, aby zabránil společnostem, jejichž skutečným vlastníkem je člen vlády, čerpat veřejné peníze. Úprava míří na premiéra Andreje Babiše (ANO) a holding Agrofert.

"Výhodou návrhu je, že jednoznačně pojmenovává zdroje," uvedl předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. "Rozumím tomu, je volební kampaň, najednou jste si vzpomněli na důchodce," komentoval pirátskou snahu Milan Feranec z ANO.

Opoziční SPD, jak uvedla poslankyně hnutí Lucie Šafránková, by penzistům s důchody pod 15.000 korun přidala dalších 500 korun. "Maximálně však tak, aby po tomto navýšení činila celková výše příjmu ze všech důchodů, na které má jejich jednotlivý příjemce nárok, nejvýše 15 000 korun měsíčně," řekla Šafránková.

Pozornost vzbudil už dříve pozměňovací návrh předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky o snížení důchodů exponentů někdejšího komunistického režimu.

Měsíční penze by podle zákonných pravidel měly vzrůst od ledna podle dřívějšího vyjádření Maláčové v průměru o 458 korun. Dalších 300 korun navíc by mělo podle předlohy putovat do zásluhové části důchodu. Navýšení by tak bylo trvalé a částka by každý další rok při valorizaci o určité procento rostla. Ke konci letošního prvního čtvrtletí činila průměrná starobní penze 15.351 korun. Příští rok by to mělo být 16.195 korun.

Dodatečné přidání by příští rok stálo podle podkladů 10,6 miliardy korun. O rok později by to bylo 10,9 miliardy korun a v následujícím roce 11,1 miliardy korun.

Starobní, invalidní a pozůstalostní penze se podle zákona zvyšují vždy od ledna, a to o růst cen a polovinu růstu reálné mzdy. Valorizace tak už odráží zdražování za určité období i část navyšování výdělků. Mimořádné přidání ministerstvo práce a sociálních věcí zdůvodnilo v podkladech k novele tím, že očekávaný růst penzí bude nižší než v posledních letech.