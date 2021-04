Debatou o programu skončil sjezd ČSSD, Hamáček poděkoval za silný mandát

Praha - Po šestihodinové diskusi o programu skončil druhý a závěrečný den sjezdu vládní ČSSD. Znovuzvolený předseda sociální demokracie Jan Hamáček v závěru poděkoval delegátům za silný mandát pro nové vedení. ČSSD má podle něj nejlepší program, lidi i řešení a podaří se jí po podzimních volbách setrvat ve Sněmovně.

Hamáček v závěrečném slově opět ujistil straníky, že je po volbách do Sněmovny dostane. Poděkoval za silný mandát. "Máme ten nejlepší program, máme ty nejlepší lidi a máme to nejlepší řešení,“ tvrdí. Hamáčka a z větší části nové vedení zvolili delegáti v pátek, kteří dnes absolvovali dlouhou debatu o jednotlivých programových oblastech.

ČSSD bude prosazovat předvídatelné výživné, řekl předseda poslanců strany Jan Chvojka. "Každý, kdo se soudí o výživné, by měl vědět, kolik více méně dostane," zdůraznil. V oblasti spravedlnosti chce ČSSD také více využívat alternativní tresty či posílit prevenci kriminality. U exekucí apeloval někdejší senátor Jiří Dienstbier na to, aby u nich platila teritorialita bez výjimky. Věřitel by si také neměl vybírat exekutora a všechny exekuce za jedním dlužníkem by se měly spojovat do jedné, shrnul své návrhy.

"ČSSD by měla do budoucna podpořit přijetí eura, je to naše dlouhodobá priorita v oblasti evropské politiky," řekl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Zastává názor, že instituce spojené se zahraniční politikou a obchodem by měly spadat pod jednu střechu. Statutární místopředseda strany Roman Onderka se vyslovil pro progresivní zdanění. "Všechny vyspělé země na světě mají progresivní zdanění," tvrdí. ČSSD podle něj musí být odvážná a občanům říct, že na dluzích a novém daňovém systému se mají nejvíc podílet nejbohatší.

"Bavíme se také o tom, aby byla spravedlivá daň z prodeje nemovitostí," řekl poslanec Petr Dolínek. Chce se například vrátit k sedmiprocentní sazbě digitální dani, zatímco podle dosavadní koaliční dohody by měla být pětiprocentní. Někdejší statutární místopředseda strany Michal Hašek řekl, že vlády na Západě opustily politiku rozpočtových škrtů a že zájmem státu je proinvestovat se z krize. Česká národní banka má obrovské zásoby peněz a mohla by si bez problémů dovolit rozvinout praxi kvantitativního uvolňování, míní.

Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová v debatě o školství řekla, že poslední rok s covidem-19 oblast mimořádně zasáhl. "Nelze popírat dopady na vědomosti, znalosti a psychiku dětí," konstatovala. Ministr kultury Lubomír Zaorálek vybízel mimo jiné, aby se podařilo udržet kulturní střediska v malých obcích. "Rozhodují o tom, aby byla ta místa přitažlivá pro lidi," uvedl. Kultura nesmí být jen pro elity, ale co nejpřístupnější všem, dodal.

V debatě o zemědělství poukázal ministr zemědělství Miroslav Toman na to, že vláda prosadila omezení maximální výměry jedné pěstované plodiny na 30 hektarů. Už během jednoho až dvou let bude podle něj vidět, jak se mění krajina, například v důsledku budování přerušovacích pásů.

Předseda sněmovního zahraničního výboru Ondřej Veselý poznamenal, že podle jeho názoru se spolupráce se Stranou zelených spíše oddálila, takže environmentální témata bude muset ČSSD zpracovávat sama. Jako jeden z méně aktuálních cílů uvedl rozvoj venkovských oblastí jako míst pro život, a nikoli pro víkendovou rekreaci. Stejně jako Toman zdůrazňoval nutnost zadržování vody v krajině například pomocí zasakování.

Maláčová chce v příštích dnech vládě předložit důchodovou reformu

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) chce v příštích dnech předložit vládě návrh důchodové reformy. Řekla to na dnešním sjezdu ČSSD. Strana v programu zamýšlí také nabízet, že zabrání privatizaci zdravotnictví či zvýší dostupnost lékařské péče. Prosazovat do voleb bude také svůj zákon o dostupném bydlení, vyplynulo z programové diskuse.

Maláčová řekla, že klíčovým prvkem sociální politiky ČSSD bude důchodová reforma. "V příštích několika dnech ji předložíme na vládu. Je důležité, aby lidé, co celý život pracovali, měli spravedlivý důchod," uvedla. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dřív řekla, že vláda v tomto volebním období už komplexní důchodovou reformu nepřipraví.

Svůj návrh reformy představila Maláčová v prosinci. Její úřad připravil tři zákony. První počítá s rozdělením veřejného důchodového systému na dva. Z prvního by se všem vyplácel základní důchod 10.000 korun, z druhého zásluhová část podle odpracovaných let a odvodů z výdělků. Druhá norma zavádí dřívější penzi pro lidi s náročnou profesí, o rok za každých odpracovaných deset let. Třetí předloha zvyšuje důchod o 500 korun za každé vychované dítě.

Maláčová dřív řekla, že by její reforma v prvních pěti letech stála 25 miliard korun. Část peněz by chtěla získat z plánu obnovy, tedy evropských peněz. Z podkladů k trojici zákonů vyplývá, že by změny mohly ročně znamenat propad důchodového systému o víc než procento hrubého domácího produktu (HDP). V nynější hodnotě to odpovídá deficitu přes 60 miliard korun. Výdaje zvedají právě minimální penze, bonus za dítě a dřívější důchod pro náročné profese.

O reformě jednala důchodová komise. Na její podobě se neshodla. Širší shoda není ani na zákonech. Není tak jisté, zda se stihnou do říjnových voleb projednat a přijmout. Podle expertů i některých politiků je důchodová soustava v nynější podobě kvůli stárnutí populace neudržitelná a propadne se do deficitů. Už nyní do penzí putuje asi 30 procent státních výdajů. Stav zhoršila koronavirová krize, podle odborníků se čas na provedení změn ještě zkrátil.

ČSSD bude v programu podporovat i rodiny, tlačit na růst minimální mdy či zkrácení pracovní doby, doplnila Maláčová v programové diskusi. Bývalá místopředsedkyně ČSSD Lenka Teska Arnoštová uvedla, že strana chce bránit privatizací zdravotnictví. "Potřebujeme dostupnou veřejnou síť zařízení, která budou vybavená a kvalitní. Aby i lidé mimo velká města měli kvalitní péči," řekla. Posunout se podle ní musí digitalizace zdravotnictví

Bývalý místopředseda ČSSD Michal Šmarda označil za selhání, že strana nechala ministerstvo pro místní rozvoj hnutí ANO, které podle něj na bytovou politiku kašle. ČSSD by měla například daňově podpořit nájemní bydlení, aby byty sloužily skutečně k trvalému bydlení, řekl. Přimlouval se i za omezení řetězení nájemních smluv. Poslanec Jan Birke připomněl svůj návrh o dostupném bydlení. "Předpokládám, že bychom mohli legislativní proces v květnu a posunout to do Senátu," řekl.