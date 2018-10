Praha - Především slovní přestřelky a různorodé nápady na řešení komunálních problémů přinesla dnes debata předsedů sněmovních stran v České televizi k obecním a senátním volbám, jejímiž tématy byla opravy místních silnic, čerpání evropských dotací nebo dostupnosti bydlení. Předseda vlády a ANO Andrej Babiš sliboval starostům peníze, své oponenty často obviňoval ze lži.

"Přestaňte už lhát, to není pravda vůbec," reagoval premiér například na tvrzení předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila, že Praha kvůli nečinnosti primátorky Adriany Krnáčové (ANO) přijde o evropské peníze na stavbu trasy D pražského metra.

Podobně reagoval Babiš také na výtky, že obce na evropské dotace nedosáhnou kvůli podmínkám, které si stanovila ministerstva. "Dokážu pochopit, že pan (předseda SPD Tomio) Okamura tomu nerozumí, pravidla určuje Evropská komise, ne vláda, my to chceme zjednodušit," uvedl.

Předsedové stran se v debatě, kterou zorganizovala ČT, shodovali na tom, že stát by měl obcím pomoci pro jejich obyvatele získat důstojné a dostupné vlastní bydlení. Rozcházeli se na formách pomoci a podpory. Například podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše by na vládou plánované státní dotace dosáhlo jen minimum lidí. "Budete jenom kritizovat a destruovat, jak to děláte v Parlamentu," řekl Bartošovi Babiš kvůli tomu, že si Piráti dali řadu podmínek pro povolební spolupráci s ostatními stranami v Praze.

S předsedou ČSSD, vicepremiérem a ministrem vnitra a zahraničí Janem Hamáčkem se Babiš neshodl v názoru, zda by se měly zmírnit podmínky zákona o střetu zájmů pro starosty nejmenších obcí, kteří musejí předkládat majetková přiznání. "Já nevidím (ke zmírnění) důvod," uvedl Babiš. Hamáček by naopak byl pro větší diferenciaci v případě starostů malých obcí.