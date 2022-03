Debata s PDS živě: Nájemní bydlení v Praze

Pražská developerská společnost (PDS), kterou hlavní město založilo loni, připravuje řadu projektů výstavby městských bytů. Město založilo PDS právě za účelem přípravy bytové výstavby na městských parcelách. Byty mají být například pro lidi, kteří nepatří mezi sociálně slabé, ale nemají možnost získat vlastní bydlení, nebo pro důležité profese, jako jsou učitelé, hasiči či policisté. Nájemní bydlení a činnost Pražské developerské společnosti (PDS) jsou stěžejní témata diskuse PDS s médii. Sledovat ji můžete 1. března od 9:30.

Na setkání vystoupí náměstek primátora Hl. m. Prahy Petr Hlaváček, ředitel PDS Petr Urbánek a zástupce ředitele PDS Martin Červinka.

Podpora družstevního i spolkového bydlení v Praze počítá s tím, že by město poskytlo svůj pozemek pro stavbu bytového domu prostřednictvím takzvaného práva stavby až na 99 let. Na tom by poté stavěla buď družstva založená magistrátem spolu se soukromým partnerem, nebo zvláštní občanské spolky, inspirované německými tzv. baugruppe. Pozemek v obou případech subjekty od magistrátu koupí až po splacení samotného domu.

Vedení metropole již loni na základě doporučení společnosti rozhodlo o zahájení přípravy staveb ve Vršovicích, na Smíchově, na Palmovce, na Ládví, na Zlíchově, v Dolních Počernicích a na Nových Dvorech. Nyní společnost chystá dalších několik projektů výstavby městských bytů. Jde o pozemky v Praze 5, na Nových Dvorech, u Libeňského mostu, v Horních a Dolních Počernicích a na Černém Mostě.