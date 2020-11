Debata s Janem Rumlem o nezávislých a režimních médiích - video

On-line debatu s disidentem a aktivistou za lidská práva Janem Rumlem o nezávislých a zahraničních médiích versus režimních komunistických médiích nabídl letošní 16. ročník Měsíce filmu na školách. Záznam akce, kterou moderovala Veronika Sedláčková z Českého rozhlasu, si můžete znovu přehrát zde:

Letos se Měsíc filmu na školách zaměřuje na roli médií v totalitní společnosti, na to, jakým způsobem vládnoucí režim využíval sdělovací prostředky. Současně připomene důležitost svobodných, nezávislých a kvalitních médií. Před debatou doporučujeme zhlédnout film Tajné akce StB: Akce Alfa.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Ke zvolenému tématu byly vybrány následující filmy:

Pavel Tigrid – Evropan

Pavel Tigrid, novinář, spisovatel a jeden z nejvýznamnějších českých emigrantů 20. století, zemřel v srpnu roku 2003. Poslední dny a měsíce života strávil mimo jiné rozhovory s filmařkou Helenou Třeštíkovou, která o něm a jeho životních osudech sestavila unikátní dokumentární film. Představuje Pavla Tigrida jako významného pozorovatele zásadních událostí, které provázely český národ v průběhu 20. století. Publicista je komentuje s ironií a moudrým nadhledem sobě vlastním.

Tajné akce StB: Akce Alfa

Rádio Svobodná Evropa (RFE) bylo od počátku svého působení v roce 1951 trnem v oku československé Státní bezpečnosti. O tom, jak by se dalo proniknout do jejích redakčních řad, se dokonce vyučovalo na tehdejších komunistických vysokých školách. Podařilo se to agentu-celebritě Pavlu Minaříkovi, který v mnichovské centrále RFE působil v letech 1969 až 1976 a v rámci propracované akce Alfa například připravoval únosy tehdejších redaktorů.

Případ Dr. Horáková

Letošní rok jsme si připomněli sedmdesáté výročí popravy Milady Horákové. Ta následovala po komunisty vykonstruovaném procesu, ve kterém byla viněna z velezrady a vyzvědačství. Celé soudní řízení provázela teatrální propagandistická kampaň v tisku a v rozhlase, jak bylo v padesátých letech u inscenovaných soudních řízení s různými „třídními nepřáteli“ obvyklé. Kdo byla Milada Horáková? Tuto otázku se pokusili zodpovědět tvůrci filmu, kteří pátrali v archivech a ve vzpomínkách pamětníků, včetně dcery a sestry Milady Horákové.

Zítra se bude…

Filmové zpracování oceňovaného operního představení, jehož scénář vychází ze soudních spisů procesu s Miladou Horákovou. V titulní roli září světoznámá pěvkyně Soňa Červená, která s kadencí psacího stroje cituje doslovné formulace z absurdních projevů obžaloby nechvalně známého tribunálu. Prezentace prokurátorů s bezvýraznou tváří a v přestrojení za řezníky ilustrují krutý technicismus celého procesu v protikladu s emotivní lidskostí projevů Milady Horákové a její rodiny. Záznam z divadelního představení, který ojedinělým způsobem přibližuje život obžalované je zároveň divácky nejnáročnějším filmem z nabídky.