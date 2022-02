Debata o zelené ekonomice: sestřihy

ČTK Protext, PR divize národní zpravodajské agentury, odvysílala ve čtvrtek 24. února od 16:00 druhou z plánovaných čtyř vlastních debat, jež jsou příspěvkem do projektu Konference o budoucnosti Evropy. Věnovala se politikám EU vůči změnám klimatu a životního prostředí s důrazem na zelenou transformaci.

Do původního scénáře, v němž se měli přítomní vyjadřovat v pěti blocích k přechodu EU na bezemisní hospodářství a věnovat se Zelené dohodě a plánu Fit for 55, nové taxonomii považující jádro a plyn ze dočasně “čisté” energetické zdroje, dopadům nových opatření na dopravu a otázce finančních kompenzací v případě útlumů “špinavých” oborů, se logicky promítlo aktuální dění na Ukrajině.

Přítomní ve studiu, jmenovitě europoslanec za Piráty Mikuláš Peksa, analytici společností ENA Jiří Gavor a České spořitelny Petr Zahradník, studenti právnické fakulty Univerzity Karlovy a Metropolitní univerzity Praha a on-line připojený europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer se proto pod vedením moderátorky Libuše Bautzové (šéfredaktorka časopisu Český autoprůmysl) vyjadřovali jak k plánovaným bodům, tak k ruské invazi. Tu dávali do kontextu se “zelenou” strategií Evropské unie, která je součástí Konference o budoucnosti Evropy a ústředním bodem jejího panelu občanů číslo 3 s názvem "Změna klimatu, životní prostředí / Zdraví občanů. ČTK Protext je partnerem této konference a držitelem grantu, který má tento projekt propagovat, podporovat a medializovat.

Vysílání o celkové délce dvou hodin bylo možné sledovat na domovském portálu ČTK s názvem České noviny a na Facebooku ČTK, dále na FB Kanceláře Evropského parlamentu v České republice. Stream dále přenášely weby iDNES.cz, iHned.cz, TÝDEN.cz a newstream.cz. Celá debata je k vidění na těchto službách i nadále, a to ve formě záznamu.

Z množství názorů, které v rozpravě zazněly, vybíráme tyto:

- “Čím méně budeme potřebovat fosilních paliv, tím méně bude mít Rusko na to, aby sponzorovalo války – a tím méně budeme závislí na dodavatelích těchto fosilních paliv… Česká republika by měla začít litovat toho, jak hluboce zaspala v oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů a skončila krátkodobě závislá na těžbě uhlí… sami jsme se dostali do pozice, která je pro nás nevýhodná.” Luděk Niedermayer

- Je třeba přimět soukromé investory, aby stavěli nové elektrárny, aby to pro ně bylo ekonomiky výhodné… (Evropská) unie jim k tomu může legislativně vydláždit cestu a nekomplikovat jim život.” Mikuláš Peksa

- Hledat spásu české energetiky v jádru bylo špatné rozhodnutí. Možná nás to až moc odvádělo od pozornosti řešit současné problémy. Nedaří se nám, v podmínkách vyspělého světa, stavět (nové jaderné elektrárny) efektivně a levně, naopak – stavíme draze s problémy.” Jiří Gavor

- "Součástí balíčku inteligentní a udržitelné mobility je pasáž věnovaná silniční infrastruktuře, založené na používání inteligentních dopravních systémů. V nich dostala přednost elektromobilita. Byly to ostatně samy automobilky, jež pro rozhodly pro její aspoň krátkodobé preferování. Negativní vnímání v České republice souvisí jak s tím, že tento národ není zrovna etalon podpory nebo spouštěče změn, tak s faktem, že zdejší infrastruktura neumožňuje, aby byly elektromobily používány udržitelně a smysluplně.” Petr Zahradník

Z důvodu lepší přístupnosti k těmto a dalším sdělením připravil tým ČTK Protext dva video-sestřihy, které se snaží nabídnout to nejzajímavější ze zmíněné akce a současně i pozvat zájemce k případnému zpětnému shlédnutí pořadu. První spot byl sestaven z pohledů přítomných na ukrajinskou krizi a její provázanost se Zelenou dohodou, jejíž cíle a přínosy aktéři-členové EP představili a zhodnotili. Druhý klip přináší pohledy odborníků na dopady úsilí o ekonomiku s co nejmenšími škodlivými vlivy na životní prostředí na Českou republiku, přičemž některé domácí reakce a postupy přítomní vítají, zatímco jiné kritizují. Zmínit můžeme lpění na masivních investicích do silniční dopravy.

Témata všech evropských diskusí ČTK Protext kopírují zadání občanských panelů Konference o budoucnosti Evropy, které jsou čtyři. Po listopadovém řešení problematiky EU a migrace přišla na řadu změna klimatu a životní prostředí s důrazem na zelenou transformaci, následovat bude debata se zadáním "Evropská demokracie / Hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost“. Seriál uzavře červnová polemika, která půjde ruku v ruce se zaměřením panelu číslo 1 ve znění “Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a zaměstnanost / Vzdělávání, kultura, mládež a sport / Digitální transformace“.