Debata o programu schůze zabrala poslancům i kvůli SPD celé dopoledne

Praha - Debata o změnách programu schůze Sněmovny zabrala dnes poslancům celé dopoledne až do obědové přestávky. Jen předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura mluvil hned v úvodu skoro dvě hodiny, zjevně ve snaze oddálit jednání o zavedení korespondenční volby poslanců a prezidenta pro Čechy v zahraničí. Následně se jednání stočilo i ve spory zejména mezi Okamurou a koaličními poslanci, kteří lídra SPD vinili z obstrukcí, očerňování a nenávisti.

Vládní poslanci pak vetovali zařazení všech nových bodů do programu schůze, jak je zákonodárci SPD navrhli. Sněmovna nepřipustila projednání vybraných předloh hnutí ve večerním takzvaném opozičním okénku. Do něj se dostal návrh Radka Vondráčka (ANO) na regulaci lobbování. Před ním by ale dolní komora měla projednat několik bodů, které měla původně probrat dopoledne. Jde o možné rozšíření působnosti Agentury EU pro základní práva a některé mezinárodní smlouvy.

Okamura využil přednostního řečnického práva ke kritice vlády Petra Fialy (ODS), koaličních stran i k představení předloh, které SPD prosazuje. "Priorita této vlády je korespondenční volba, nikoliv zvyšování důchodů, zvyšování příjmů rodin s dětmi, invalidních spoluobčanů, podpora živnostníků," prohlásil. Blokování senátní novely volebního zákona ohlásilo jeho hnutí už dřív, postoj zdůvodnilo mimo jiné obavami z manipulací s volebními lístky.

Předseda SPD navrhoval, aby poslanci jednali například o kumulaci funkcí vicepremiéra Ivana Bartoše, o financování vládního hnutí STAN nebo o stavu příprav nového návrhu státního rozpočtu na letošní rok. Fialův kabinet vzhledem k počtu jeho členů označil předseda SPD za "roztahovačný" a pozastavil se i nad jmenováním bývalého ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09) do správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. "Pouštíte kunu do kurníku," řekl Okamura.

"Je to z vaší strany regulérní obstrukční jednání," komentoval vystoupení lídra SPD místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL). Hnutí SPD podle něho poškozuje pověst Sněmovny a poslance jako takové. "Vaše politika je svár, nenávist a polarizace společnosti. Hanba vám," prohlásil. Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek uvedl, že Sněmovna byla svědkem "děsivého koktejlu očerňování a nenávisti". Předlohy SPD přirovnal k legislativním zmetkům. Šéf klubu TOP 09 Jan Jakob konstatoval, že stále musí žasnout. Jak uvedl, není si jist, že Okamurovo vystoupení bylo zcela v souladu s jednacím řádem, byť jeho přednostní právo respektuje. "Ale myslím si, že tohle už je na hraně zneužívání,", dodal.

Okamura pak obvinil vládní většinu ze snahy nastolit totalitu. Poslanci SPD chtěli, aby dolní komora debatovala například o krizi na Ukrajině, o opatřeních proti zdražování energií nebo o dotacích zemědělcům.