Debata o programu schůze Sněmovny zabrala 2,5 hodiny

Praha - Debata o změnách programu schůze Sněmovny zabrala dnes odpoledne poslancům přes 2,5 hodiny. Úpravy prosazovali zejména zákonodárci z opozičních hnutí ANO a SPD. Předseda koaličního klubu ODS Marek Benda (ODS) pak opozici vinil z "čisté obstrukce". Koalice dnes chtěla projednat v úvodním kole sporný vládní návrh, který ruší zákon o zavedení elektronické evidence tržeb, ale Sněmovna už se k němu zřejmě nedostane.

Jen úvodní vystoupení předsedy SPD Tomia Okamury zabralo zhruba tři čtvrtě hodiny. Zdůvodňoval, proč chce, aby se Sněmovna přednostně zabývala například cenami energií či plánem na obnovu Ukrajiny po ukončení konfliktu s Ruskem. "Tam má Česká republika sypat peníze, do zkorumpované země?" tázal se Okamura. Rovněž šéf klubu SPD Radim Fiala obsáhleji zdůvodňoval, aby se poslanci zabývali energetickou krizí, evropskými klimatickými cíli a emisními povolenkami.

"Úplně nechápu, proč klub SPD, který s námi vždy statečně bojoval proti elektronické evidenci tržeb, dneska dělá všechno pro to, aby zdržel její projednávání," komentoval Benda počínání poslanců opozičního hnutí. Za pětici vládních klubů pak vetoval navrhované zařazení všech nových bodů do programu, jak je přednášeli i další poslanci ANO a SPD. Sněmovna o nich tak už nehlasovala.

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová a místopředseda dolní komory za toto hnutí Karel Havlíček opět neúspěšně prosazovali, aby poslanci přednostně projednali návrhy ANO na plošnou pomoc obyvatelům či firmám kvůli zdražení energií a pohonných hmot. "Domácnosti kvůli inflaci rekordně chudnou," zdůvodňovala Schillerová snahy například na odpuštění daně z přidané hodnoty na elektřinu a plyn.

Koaliční většina spolu s opoziční SPD sice prosadila, že dnes má Sněmovna jako první bod svého dnešního jednání probírat vládní návrh na zrušení elektronické evidence tržeb. Zablokovalo to ale hnutí ANO. Předsedkyně Schillerová to zdůvodnila tím, že vládní koalice chce místo návrhů na snížení DPH na energie a pohonné hmoty projednávat tento svůj návrh. "Já v tuto chvíli musím konstatovat, že se musíme připravit na tento bod, a proto žádám o pauzu na jednání klubu hnutí ANO do 18:00,“ řekla.