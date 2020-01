Debata o koalicích je předčasná, míní kandidáti na šéfa KDU-ČSL - video

Praha - Debatu o koalicích před parlamentními volbami v roce 2021 považují kandidáti na předsedu KDU-ČSL za předčasnou. Zásadní pro ně nyní jsou letošní krajské volby. Podle poslance Mariana Jurečky sestavení koalice brání nastavení volebního zákona. Naopak europoslanec Tomáš Zdechovský věří tomu, že pokud by koalice byla dobře sestavena, měla by šanci na úspěch. Podle šéfa poslanců a místopředsedy KDU-ČSL Jana Bartoška si KDU-ČSL otestuje spolupráci v krajských volbách. Politici to řekli při dnešní debatě v pražském Obecním domě.

Všichni kandidáti se shodli na tom, že by jakožto předsedové chtěli KDU-ČSL vést jako suverénní a svébytnou stranu. Jurečka chce, aby lidovci do voleb šli vlastní cestou, případně mohou osobnosti do voleb jít na kandidátkách KDU-ČSL, míní.

Podle Bartoška budou lidovci v řadě krajů kandidovat v letošních volbách společně s dalšími subjekty. Následně si KDU-ČSL otestuje, jak se v koalicích drží slovo a jak je možné se na partnery spolehnout. Od toho se podle něj odvine další debata o spolupráci směrem k parlamentním volbám. Případná kooperace je podle Bartoška možná za podmínek, že bude mít jasná pravidla a KDU-ČSL bude moci realizovat svůj program. Bartoškovi je programově nejbližší ODS.

Zdechovský poznamenal, že v loňských volbách do Evropského parlamentu se snažil sjednotit středopravicové spektrum, proto na kandidátce KDU-ČSL také byli zástupci Koruny české, Konzervativní strany nebo SNK Evropských demokratů. Se ziskem 7,24 procenta hlasů kandidátka získala dva europoslance. Zdechovský si uvědomuje limity volebního zákona, ale věří tomu, že kdyby kandidáti dokázali veřejnost přesvědčit, že mají tah na bránu, mohla by koalice uspět.

Aspiranti na šéfa KDU-ČSL se bavili také o svých prioritách. Každý měl vybrat jednu zásadní, Jurečka zmínil dostupnost bydlení, Bartošek školství a Zdechovský důchodovou reformu.

K mimořádnému sjezdu v sobotu 25. ledna v Praze odstoupí z čela KDU-ČSL z rodinných důvodů Marek Výborný, který byl předsedou od březnového řádného sjezdu. Ve volbě porazil Jurečku i Bartoška a vystřídal Pavla Bělobrádka, který lidovce vedl více než osm let.