Debata o covidových pasech v EU - video

Evropský parlament v minulém týdnu schválil zavedení takzvaných covidových pasů, fungovat mají v EU od začátku letní turistické sezony, tedy od července. V ČR právní rámec pro vydávání certifikátů zatím Sněmovna nestanovila. Protext ČTK na toto téma připravil debatu, do níž pozvání přijali zástupci Evropského parlamentu, Svazu obchodu a cestovního ruchu a agentury CzechTourism. Záznam debaty můžete zhlédnout na videu v tomto článku.

Co tedy vlastně unijní covidové pasy občanům zaručují, případně co by zaručovat neměly? A k čemu naopak neslouží? Platí vůbec existující “české” covid pasy ze stránek ocko.uzis.cz, když novela zatím neprošla českým parlamentem?

Výrazná většina europoslanců podpořila pravidla, díky nimž budou muset bezplatná osvědčení o očkování, negativním testu či prodělané nemoci vydávat a uznávat všechny unijní země. Podle poslanců bude zavedení certifikátů zásadním krokem k obnovení svobody pohybu. Pomůže to nejen turistům, ale i přeshraničním pracovníkům či studentům. Hladké zavedení systému musí nyní zajistit členské státy.

Novelu, která má vydávání certifikátů v Česku umožnit, už podpořil zdravotnický výbor Poslanecké sněmovny ČR. Dolní komora ji ale odmítla projednat zrychleně. Kdy poslanci zavedení covid pasů projednají, není jasné.

S pohledem na tato a další související témata, ať už optikou svých institucí či jich samotných, se v živém vysílání podělí s diváky místopředsedkyně Evropského parlamentu za ANO Dita Charanzová, europoslanec za ODS a člen výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost Alexandr Vondra, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza a generální ředitel agentury pro podporu cestovního ruchu CzechTourism Jan Herget.