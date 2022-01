Debata k důvěře vládě trvá přes 17 hodin, řečnit chce ještě desítka poslanců

Praha - Ve Sněmovně se stále neschyluje k hlasování o důvěře kabinetu Petra Fialy (ODS). Debata trvá přes 17 hodin, přihlášeno je do ní ještě víc než deset poslanců. V první hodině po dnešní půlnoci se v jednacím sálu přeli současní a bývalí ministři, následně přispěli do diskuse s kritikou vládního programu vedle poslanců ANO také zákonodárci další opoziční frakce SPD.

V první hodině po půlnoci debatě dominovala přestřelka mezi ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) a jeho předchůdkyní Alenou Schillerovou (ANO). Ministr mimo jiné poukázal na to, že expremiér Andrej Babiš (ANO) sliboval předložit důchodovou reformu či nový zákon o daních z příjmů, který měl být podle něj připraven už před čtyřmi lety. Schillerová uvedla, že práce na tomto zákoně zastavila, aby mohl být předložen s novým zákonem o účetnictví.

Stanjura také vyčetl minulé vládě to, že měla asi stovku politických náměstků ministrů, kteří vyhrávali konkurzy na odborné náměstky. "Pořád jsme proti vám čučkaři, máme jich mnohem méně než vy," uvedl na adresu bývalé Babišovy vlády.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) obhajoval nutnost opatření, která souvisejí s unijním závazkem ke snižování emisí a využívání fosilních paliv. "Pojďme to uchopit jako šanci. Ve finále to znamená změnu té montovny na mozkovnu," prohlásil Bartoš. "Nemůžeme žít v tom režimu: 'Máme tady smrádek, ale teploučko'," dodal. Reagoval tak na bývalého vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO), který v programovém prohlášení vlády postrádal scénář postupu vůči těm, na které ekologická opatření dopadnou negativně.

Bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) uvedla, že ve vládním programu většina bodů není ničím novým a že Bartoš může navázat na její práci. Varovala před chystaným odložením účinnosti stavebního zákona.

Poslankyni SPD Karle Maříkové v programovém prohlášení vlády chyběla konkrétní řešení problémů zdravotnictví včetně zřízení profesní Komory zdravotních sester. Vyzvala ke zrušení vyhlášky o povinném očkování některých profesí. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) uvedl, že se celá vyhláška zrušit nedá, neboť v ní musí být zachovány očkování proti jiným chorobám, než je covid-19. S kritikou očkování proti koronaviru a nedostatku zdravotníků vystoupil další poslanec SPD Vladimír Zlínský. "Doufám, že jste všichni neusnuli a aspoň někdo poslouchal," dodal na závěr své poměrně obsáhlé řeči. Lucie Šafránková (SPD) charakterizovala sociální část programu kabinetu jako soubor obecných frází, byl by podle ní navíc velmi nákladný. Vláda podle ní neuvádí, kde na něj chce vzít peníze.

Někdejší ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) ocenil, že vládní program v této oblasti do značné míry kopíruje programy a legislativu, kterou ministerstvo připravilo pod jeho vedením. Jako nereálnou ale vidí ambici připravit do poloviny roku studie k dopadům opatření pro splnění klimatických cílů EU, protože zdaleka ne všechna jsou jasná. Upozornil také na to, že bývalá vláda nikdy nesouhlasila s klimatickou neutralitou do roku 2050 čistě pro Česko.