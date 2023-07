Deadpool 3 a další projekty přerušují natáčení kvůli stávce herců v Hollywoodu

Los Angeles - Chystané třetí pokračování filmové série o komiksovém hrdinovi Deadpoolovi nebo Mission: Impossible 8 jsou mezi prvními hollywoodskými projekty, jejichž tvorba se zastavila poté, co odbory zastupující zhruba 160.000 herců spustily stávku kvůli sporům o pracovní podmínky. Informují o tom americká média. Podle zpravodajské společnosti BBC by mohla být zasažena také produkce dalšího Avataru i slavnostní premiéry a další akce. Herci odpoledne zahájili protesty u sídel firem Disney, Netflix a HBO v Kalifornii a New Yorku.

Hollywoodský filmový a televizní průmysl čelí rozsáhlé krizi, neboť poprvé od roku 1960 nastala situace, že zároveň stávkují američtí herci i scenáristé. Herci stávku zahajují dnes po selhání vyjednávání se zástupci velkých studií, scenáristé ve snaze vynutit si lepší platy či omezení užívání umělé inteligence nepracují už od května.

Mezi stávkujícími jsou i členové hereckého týmu chystaného snímku Deadpool 3, píše magazín Variety. Oznámení o pozastavení produkce přišlo jen několik dní poté, co tvůrci vypustili první snímky z natáčení s hlavními hvězdami Ryanem Reynoldsem a Hughem Jackmanem. Premiéra filmu byla ohlášená na začátek května příštího roku, ovšem aktuální vývoj tento plán ohrožuje.

Kvůli stávce stojí také práce na již osmém dílu akční série Mission: Impossible a na dalším komiksovém projektu Venom 3, uvádí The Hollywood Reporter (THR). Podle BBC by z velkých produkcí mohla stávka dále zasáhnout plánovaný třetí díl ze série Avatar a chystané pokračování filmu Gladiátor z roku 2000.

Herecký odborový svaz SAG-AFTRA dal svým členům pokyn, aby se zároveň nezapojovali do propagace nových projektů, což může narušit plánované premiéry "s červeným kobercem", udílení televizních cen Emmy nebo festival Comic-Con určený fanouškům komiksového žánru.

Herci Cillian Murphy, Matt Damon a Emily Bluntová ve čtvrtek večer opustili londýnskou premiéru snímku Oppenheimer, když odboroví předáci na druhé straně Atlantiku oznámili zahájení stávky. Režisér Christopher Nolan pak publiku řekl, že si "odešli napsat transparenty" pro očekávané protesty. Dodal, že podobně jako George Clooney a další hvězdy hereckou stávku podporuje.

Manifestace herců dnes začaly mimo jiné shromážděním u kalifornského sídla streamovací služby Netflix, kterého se účastnili také lídři SAG-AFTRA Fran Drescherová a Duncan Crabtree-Ireland. Další protest se konal u areálu Disney a protestovat přišli herci také ke kancelářím HBO v New Yorku, kde křičeli, že "chamtivost korporací musí skončit".

SAG-AFTRA má podobné cíle jako odborový svaz WGA scenáristů. Obě skupiny požadují zvýšení podílu na ziscích streamovacích služeb, jakož i větší příspěvky na sociální a zdravotní pojištění a striktní pravidla ohledně nahrazování lidské práce umělou inteligencí, píše deník The New York Times. Svaz producentů AMPTP tvrdí, že odborům nabídl "historické" navýšení odměn i další zlepšení pracovních podmínek, a podle šéfa společnosti Disney Boba Igera požadavky odborářů "nejsou realistické".