Praha - Pražský městský soud poslal bývalého ředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého na devět let do vězení a uložil mu trest propadnutí majetku. Šestice ostatních obžalovaných si má odpykat odnětí svobody v délce od čtyř do osmi let, soudkyně Silvie Slepičková také rozdala citelné peněžité tresty. Verdikt, podle nějž obžalovaní rovněž musí uhradit nemocnici škodu způsobenou zmanipulováním dvou zakázek, není pravomocný.

Dbalého i jeho někdejšího náměstka Michala Toběrného uznal soud vinnými ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, z praní špinavých peněz, z porušování povinnosti při správě cizího majetku a z přijímání úplatků. Zcela se tak ztotožnil s obžalobou. Za tyto činy hrozilo oběma mužům až 12 let za mřížemi. Bývalý primář chirurgie Toběrný má jít do vězení na osm let, k tomu dostal pětimilionový peněžitý trest.

Dbalý s Toběrným podle rozsudku ovlivnili dvě nemocniční zakázky z roku 2009 - tendr na digitalizaci chorobopisů a nákup Leksellova gama nože. Do Dbalého kapsy šly údajně úplatky přesahující 27 milionů korun. Verdikt stanovil, že nemocnice by měla od obžalovaných získat zpátky jako náhradu škody téměř 63 milionů.

V případu digitalizace archivu papírových chorobopisů figuruje vedle Dbalého a Toběrného i Petr Kutil z dceřiné společnosti nemocnice Holte Medical či bývalý ředitel odboru ministerstva zdravotnictví Pavel Kocourek. Podle rozsudku se domluvili, že ovlivní zakázku ve prospěch nastrčené firmy Disol, za niž jednal další obžalovaný Tomáš Kadlec, a že zakázku ve skutečnosti provede subdodavatel za výrazně nižší cenu, než jaká bude oficiálně dohodnuta. Rozdíl mezi částkami pak údajně vyvedli přes společnost dalšího obžalovaného Josefa Veselého.

Kutilovi uložila předsedkyně senátu šest let vězení a čtyřmilionový trest. Na stejnou dobu má jít za mříže Kadlec, který má státu zaplatit 300.000 korun. Kocourek dostal pět let vězení a milionový peněžitý trest, Veselý čtyři roky odnětí svobody a zaplatit má 60.000 korun.

Při nákupu gama nože Dbalý s Toběrným údajně oslovili pouze firmu posledního obžalovaného Jozefa Kalavského, ačkoliv věděli, že nesplňovala podmínky zadávacího řízení. Dvojice lékařů za to podle verdiktu obdržela úplatek ve výši 5,7 milionu korun a částku si rozdělila. Kalavský má být ve vězení pět let a uhradit peněžitý trest ve výši dvou milionů.

Dbalého usvědčil jeho vlastní deník a fotografie s penězi

Dbalý se z přijímání úplatků sám usvědčil elektronickým deníkem a fotografiemi, na kterých pózuje s balíky peněz. Lékařova obhajoba, podle níž šlo o fikci či legraci, je nevěrohodná. Uvedla to předsedkyně senátu pražského městského soudu Silvie Slepičková při dnešním odůvodňování nepravomocného verdiktu.

Poznámky, které nalezla policie při prohlídce Dbalého bytu, se obžalovaný později snažil vydávat za smyšlený spisek z lékařského prostředí. "Tento elektronický diář poskytuje zcela pravdivý obraz o tom, jaké poměry v tehdejší době ve zdravotnictví panovaly včetně způsobů nezákonného obohacování," řekla soudkyně. Poukázala na to, že pečlivé a podrobné lékařovy zápisky obsahovaly i řadu objektivních dat, která bylo možno ověřit.

Podle soudu si neurochirurg Dbalý s nevšední důsledností zapisoval nejen časy a výsledky schůzek, ale i to, jaké přijal benefity, a to zejména peněžní úplatky, které nazýval anglickým hovorovým výrazem pro peníze - moolah, případně moo.

Lékař se hájí tím, že výraz v poznámkách vůbec neznamenal peníze, avšak soudkyně v této souvislosti upozornila na Dbalého složku fotografií, kterou lékař sám nazval "já s moolahem". Slepičková veřejnosti v jednací síni ukázala několik těchto snímků z trestního spisu, na nichž lékař pózuje s balíčkem bankovek nebo se zvěčnil u peněz, před nimiž drží papír s nápisem "cca 28 milionů".

Dbalého tvrzení, že fotografie měly sloužit k tvorbě zábavného novoročního přání, soudkyně odmítla. Jednak poznamenala, že některé ze snímků vznikly v dubnu, jednak označila za nevěrohodné, že by ředitel známé a prestižní nemocnice rozesílal přání, na kterém stojí u peněz oblečen jen do spodního prádla a rukavic.

Policie navíc u Dbalého zajistila i ručně psanou listinu nazvanou "moo", která obsahuje soupis různých osob a částek.