Praha - Státní zástupce Zdeněk Matula je spokojen s tresty pro bývalého ředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého a dalších šest lidí v kauze údajného zmanipulování dvou nemocničních zakázek z roku 2009. Dbalý má jít podle dnešního nepravomocného rozsudku na devět let do vězení, zbylým obžalovaným soud uložil tresty v délce od čtyř do osmi let. Podle obhájkyně někdejšího ředitele Kataríny Kožiakové Oboňové jsou uložené tresty vysoké. Proti rozsudku se na místě odvolala.

"V kontextu celé věci jsem s rozhodnutím spokojen. Soud nějakým způsobem ponížil navrhované tresty jednotlivým obžalovaným, já jsem například u pana Dbalého navrhoval deset let vězení, byl uložen trest devíti let, a obdobně soud postupoval i u ostatních," řekl novinářům o přestávce Matula. I tak ale tresty považuje za přiměřené. "Uvidím, zda vůbec budu podávat odvolání, byť rozsudek není úplně v souladu s tím, co jsem navrhoval," dodal žalobce.

Dbalý s jeho někdejším náměstkem Michalem Toběrným podle rozsudku ovlivnili dvě nemocniční zakázky z roku 2009 - tendr na digitalizaci chorobopisů a nákup Leksellova gama nože. Do Dbalého kapsy šly údajně úplatky přesahující 27 milionů korun. Verdikt stanovil, že nemocnice by měla od obžalovaných získat zpátky jako náhradu škody téměř 63 milionů. Toběrného soud potrestal osmi lety vězení.

26.09.2018, 13:00, autor: Hynek Beran, zdroj: ČTK

V případu digitalizace archivu papírových chorobopisů figuruje vedle Dbalého a Toběrného i Petr Kutil z dceřiné společnosti nemocnice Holte Medical či bývalý ředitel odboru ministerstva zdravotnictví Pavel Kocourek. Kutila soud potrestal šestiletým vězením, Kocourkovi uložil o rok nižší trest. Podle rozsudku se domluvili, že ovlivní zakázku ve prospěch nastrčené firmy Disol, za niž jednal další obžalovaný Tomáš Kadlec, a že zakázku ve skutečnosti provede subdodavatel za výrazně nižší cenu, než jaká bude oficiálně dohodnuta. Rozdíl mezi částkami pak údajně vyvedli přes společnost dalšího obžalovaného Josefa Veselého. Kadlec má jít za mříže na šest let, Veselý na čtyři roky.

Při nákupu gama nože Dbalý s Toběrným údajně oslovili pouze firmu posledního obžalovaného Jozefa Kalavského, ačkoliv věděli, že nesplňovala podmínky zadávacího řízení. Kalavský má být ve vězení pět let.

Kromě trestu vězení má Dbalému propadnout veškerý majetek. "V určitých případech, kdy je prokázáno, že majetek, který obžalovaný má, nemůže pocházet z legálních zdrojů, nebo z drtivé většiny pochází z trestné činnosti, se trest vztahuje na veškerý majetek," řekl žalobce. Dbalému by tak měl propadnout například kufr, ve kterém policie našla hotovost, zlato a známky, ale i majetek, který případně nabyl během trestního řízení. Dalším obžalovaným uložila soudkyně různě vysoké peněžité tresty, i s těmi Matula souhlasí.

Kožiaková Oboňová vynesený rozsudek nepovažuje za spravedlivý, přímo v soudní síni se proti němu odvolala. "Doufala jsem, že bude vynesen rozsudek, který bude založen na důkazech, které byly provedeny, a že důkazy budou také pečlivě hodnoceny, což si myslím, že se nestalo. Tresty, které padly, mi připadají skutečně drakonické," řekla. Později doplnila, že si neumí představit, jak má Dbalý uhradit údajně způsobenou škodu, když mu soud zároveň uložil trest propadnutí majetku. "Ta kombinace mi přijde velmi zvláštní," dodala.

Dbalého usvědčil jeho vlastní deník a fotografie s penězi

Dbalý se z přijímání úplatků sám usvědčil elektronickým deníkem a fotografiemi, na kterých pózuje s balíky peněz. Lékařova obhajoba, podle níž šlo o fikci či legraci, je nevěrohodná. Uvedla to předsedkyně senátu pražského městského soudu Silvie Slepičková při dnešním odůvodňování nepravomocného verdiktu.

Poznámky, které nalezla policie při prohlídce Dbalého bytu, se obžalovaný později snažil vydávat za smyšlený spisek z lékařského prostředí. "Tento elektronický diář poskytuje zcela pravdivý obraz o tom, jaké poměry v tehdejší době ve zdravotnictví panovaly včetně způsobů nezákonného obohacování," řekla soudkyně. Poukázala na to, že pečlivé a podrobné lékařovy zápisky obsahovaly i řadu objektivních dat, která bylo možno ověřit.

Podle soudu si neurochirurg Dbalý s nevšední důsledností zapisoval nejen časy a výsledky schůzek, ale i to, jaké přijal benefity, a to zejména peněžní úplatky, které nazýval anglickým hovorovým výrazem pro peníze - moolah, případně moo.

Lékař se hájí tím, že výraz v poznámkách vůbec neznamenal peníze, avšak soudkyně v této souvislosti upozornila na Dbalého složku fotografií, kterou lékař sám nazval "já s moolahem". Slepičková veřejnosti v jednací síni ukázala několik těchto snímků z trestního spisu, na nichž lékař pózuje s balíčkem bankovek nebo se zvěčnil u peněz, před nimiž drží papír s nápisem "cca 28 milionů".

Dbalého tvrzení, že fotografie měly sloužit k tvorbě zábavného novoročního přání, soudkyně odmítla. Jednak poznamenala, že některé ze snímků vznikly v dubnu, jednak označila za nevěrohodné, že by ředitel známé a prestižní nemocnice rozesílal přání, na kterém stojí u peněz oblečen jen do spodního prádla a rukavic.

"Myslím si, že se moc často nestává, že by při odůvodňování rozsudku předsedkyně senátu předváděla přímo důkazy, a myslím, že to potvrzuje, že (...) jediný důkaz, kterému byla věnována pozornost, byl právě ten diář. Těch důkazů skutečně hodně není, ten důkaz je opravdu jediný, což považuji za skutečně špatně," reagovala před novináři lékařova právnička Katarína Kožiaková Oboňová. Její klient na vyhlášení rozsudku nedorazil.

Soud poukázal i na to, že policie u Dbalého zajistila ručně psanou listinu nazvanou "moo", která obsahuje soupis různých osob a částek. Při dokazování se zabýval také tím, kolik peněz si Dbalý a jeho manželka mohli reálně vydělat za dobu, kdy byli zaměstnáni. Dopočítal se k částce 25 až 26 milionů hrubého platu, tedy 18 milionů čistého, od které by bylo nutné odečíst ještě náklady na domácnost a další životní výdaje.

Podle nepravomocného verdiktu si lékař v souvislosti se zmanipulováním nemocničních zakázek na digitalizaci chorobopisů a na nákup gama nože přišel díky úplatkům na zhruba 27,8 milionu korun. Před policejní razií se pokusil ukrýt cestovní kufr s hotovostí, zlatem a známkami v hodnotě 34,5 milionu, a to tak, že opustil noční lékařskou službu, kterou měl mít ve vinohradské nemocnici. Celkový zajištěný majetek Dbalého dosáhl částky 50 milionů korun. Muž uváděl, že peníze získal sběratelskou činností.

Dbalý čelí kvůli svému působení v nemocnici ještě dvěma jiným stíháním. "Mohu konstatovat, že pakliže jeden soud nazná, že důkazní materiál, tedy ten deník, obsahuje věrohodné skutečnosti (...), tak to bezesporu bude v těch dalších řízeních pro mě určitá výhoda," řekl dnes novinářům státní zástupce Zdeněk Matula. Zároveň ale upozornil, že ostatní soudy nejsou vázány tím, jak soud v první Dbalého kauze hodnotil důkazy - takže i v dalších hlavních líčeních bude muset státní zastupitelství dokazovat, že lékařovy zápisky odrážejí skutečné dění.