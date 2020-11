Dávky na bydlení by se mohly zvýšit, MPSV navrhlo změnu normativů

Praha - Dávky na bydlení by se mohly od ledna mírně zvýšit. Ministerstvo práce navrhuje zvednout takzvané normativní náklady na bydlení, z nichž se pomoc potřebným od státu vypočítává. Resort vychází z růstu cen. Připravované vládní nařízení se změnou normativů zveřejnila na svém webu vláda. Částky upravuje každý rok. Pro ten příští by jejich navýšení mělo být nižší než letos. Na dávky by po něm bylo podle ministerstva potřeba asi 321,6 milionu korun navíc.

Měsíční náklady na bydlení se stanovují podle počtu osob v domácnosti a velikosti bydliště. Pro početné rodiny a ve větších městech jsou vyšší. Pro nájemní byty by se mohly podle návrhu zvednout o 102 až 460 korun, v družstevních a vlastních bytech pak o 60 až 175 korun. Částky za pevná paliva a náklady srovnatelné s nájemným se tentokrát upravovat nemají.

V Česku se vyplácejí dvě dávky na bydlení - příspěvek a doplatek. Na příspěvek má nárok vlastník nebo nájemník, který je v bytě trvale hlášený, pokud mu na pokrytí nákladů na přiměřené bydlení nestačí v Praze 35 procent a jinde 30 procent příjmu. Dávka odpovídá rozdílu mezi normativem a 0,3 či 0,35násobkem příjmu. Za přiměřenou bytovou plochu pro jednu osobu se považuje 38 metrů čtverečních, pro dvě 52, pro tři 68 a pro čtyři a víc lidí 82 metrů. Doplatek má dorovnat výdaje na bydlení tak, aby lidem zbylo na živobytí.

"Mírné zvýšení dávek, reflektující vývoj cen v oblasti bydlení, pomůže seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s úhradou nákladů na jejich bydlení, a tím i k zajištění a udržení jejich přiměřeného bydlení," uvedlo ministerstvo v podkladech pro vládu.

V Praze se letos státem stanovené náklady pohybují v nájemních bytech podle počtu lidí v domácnosti od 8577 do 19.617 korun, ve vlastních či družstevních bytech od 4872 do 11.769 korun. Od ledna by to mohlo být v nájmu 8775 až 20.077 korun a ve vlastním od 4932 do 11.944 korun.

V dalších místech republiky jsou podle velikosti bydliště náklady nižší než v metropoli. Nejmenší jsou v obcích a městech s méně než 10.000 obyvateli. V nájemních bytech tam činí od 5374 korun pro jednu osobu do 12.703 korun pro početné rodiny, od ledna by to mohlo být 5476 až 12.955 korun. Ve vlastních a družstevních bytech jsou mimopražské normativy stejné jako v hlavním městě - mají činit od ledna od 4932 do 11.944 korun místo letošních 4872 až 11.769 korun.

Podle odborníků na sociální problematiku by mohlo příjemců dávek přibývat. V době nařízených omezení proti koronavirové nákaze řada lidí přišla o příjem či o jeho část. V minulých letech, kdy rostly výdělky, počet příjemců i výdaje na dávky klesaly.

Letos za první tři čtvrtletí úřady práce vyplatily na obou dávkách zhruba 6,5 miliardy korun. Příspěvek v září pobíralo 147.900 lidí a doplatek 31.900 lidí. Loni se za celý rok vydalo zhruba 8,7 miliardy Kč. V prosinci úřady práce poskytly 169.500 příspěvků a 33.100 doplatků.