Daviscupový i fedcupový tým zdolal v Poháru přátelství Slovensko

Praha/Bratislava - Česko je blízko k výhře nad Slovenskem v tenisovém souboji o Pohár přátelství. Na antuce pražské Sparty zvítězili muži v duelu daviscupových týmů 3:2 na zápasy a fedcupový výběr vyhraje v Bratislavě na tvrdém povrchu, kde vede po dvouhrách 3:1. České týmy ovládly i zápasy obou kategorií do 14 let a výrazný náskok získaly také dívky do 18 a 16 let.

V projektu obou svazů Spolu pro budoucnost na rozehrání po koronavirové pauze se o víkendu utkalo deset týmů - daviscupové a fedcupové výběry a týmy nadějí do 14, 16, 18 a 23 let. Hraje se na dvorcích v Praze, Říčanech a Bratislavě.

Triumf daviscupového týmu zajistili Zdeněk Kolář, který zdolal hladce 6:0, 6:2 Andreje Martina, a Jonáš Forejtek. Ten přidal vítězný třetí bod výhrou nad Filipem Horanským dvakrát 6:4. Slováci už v závěrečné čtyřhře jen zkorigovali stav.

"Myslel jsem si, že budou Slováci kousat víc. Jsem rád, že to kluci zvládli a i mladí potvrdili, že jsou na vzestupu," řekl kapitán Jaroslav Navrátil.

V sobotu získal bod Jiří Veselý a neuspěl Lukáš Rosol, v neděli poslal Navrátil na dvorec mladé hráče. Kolář se odvděčil za šanci skvělým výkonem, výborně returnoval a za hodinu hry proměnil čtvrtý mečbol. "Cítil jsem se výborně, snažil jsem se tvořit hru a to se mi podařilo," řekl Kolář v České televizi.

Loňský vítěz dvouhry juniorů na US Open Forejtek v obou setech duelu s Horanským získal třikrát soupeřovo podání. "Jsem rád, že jsme měli šanci si zahrát. Je to dobrá zkušenost a ještě jsme vyhráli," řekl Forejtek.

Světová osmnáctka Markéta Vondroušová si v bratislavském Národním tenisovém centru poradila s Viktórií Kužmovou 6:3, 6:4. "Je super, že se tahle akce koná," řekla Vondroušová, loňská finalistka Roland Garros.

Třetí český bod vybojovala Tereza Martincová. Anně Karolíně Schmiedlové uštědřila i "kanára" a vyhrála 6:0, 6:4, přičemž ve druhém setu prohrávala 2:4. "Je to strašně fajn pocit a jsem ráda, že jsem pomohla bodem," řekla Martincová.

"Jsem velmi spokojený s výkony holek. Obě odehrály zápasy velmi solidně. Je to výborná průprava na ostrý start sezony, pokud ještě letos začne," řekl kapitán Petr Pála. Hvězdu Petru Kvitovou na kurt nepustilo znovu zraněné předloktí.

Utkání Česka a Slovenska svazy domluvily, jelikož je mezinárodní sezona turnajů od března přerušena kvůli koronavirové pandemii.

Výsledky tenisového utkání Česko - Slovensko

Praha:

Daviscupové týmy (antuka):

ČR - Slovensko 3:2

Kolář - Martin 6:0, 6:2, Forejtek - Horanský 6:4, 6:4, Rosol, Veselý - Klein, Zelenay 6:2, 2:6, 9:11.

Tenistky do 23 let (antuka):

ČR - Slovensko 2:3

Sisková - Čisovská 6:2, 2:6, 4:6, L. Fruhvirtová - Morvayová 6:1, 6:1, L. Fruhvirtová, Sisková - Mihalíková, Čisovská 3:6, 2:6.

Bratislava:

Fedcupové týmy (tvrdý povrch):

Slovensko - ČR 1:3

Kužmová - Vondroušová 3:6, 4:6, Schmiedlová - Martincová 0:6, 4:6.

Tenisté do 23 let (antuka):

Slovensko - ČR 2:2

Molčan - Macháč 6:2, 2:6, 6:4, Liška - Svrčina 3:6, 4:6.