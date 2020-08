Davis sa James dovedli Lakers k postupu, dál jde i Milwaukee

Orlando - Basketbalisté Los Angeles Lakers a Milwaukee postoupili do čtvrtfinále play off NBA. Lakers zejména zásluhou Anthonyho Davise a LeBrona Jamese porazili Portland 131:122 a sérii vyhráli 4:1. Stejným poměrem ovládli měření sil s Orlandem i Bucks, kteří dnes zvítězili 119:104. Ve vyrovnané sérii mezi Houstonem a Oklahomou City získali důležitou výhru Rockets, kteří po triumfu 114:80 vedou nad Thunder 3:2 a mají dva mečboly.

Dnešními zápasy se NBA začala opět hrát po třídenní neplánované pauze zaviněné protesty hráčů proti rasovému násilí. Bojkot vyvolal incident z minulého týdne, při němž policie ve městě Kenosha vážně zranila střelbou do zad devětadvacetiletého černocha Jacoba Blakea. Hráči dokonce uvažovali o tom, že by se sezona už nedohrávala, ale došlo k dohodě a dnes hráči opět vyběhli na palubovky.

Portland sice i bez zraněné hvězdy Damiana Lillarda kladl Lakers nečekaně velký odpor a dokázal se vrátit i ze ztráty 15 bodů, když ještě sedm minut před koncem bylo skóre vyrovnané, ale Lakers nakonec očekávaný postup vybojovali. A to zejména zásluhou Jamese, který zaznamenal triple double za 36 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí, a Davise. Ten si vylepšil své osobní maximum v play off na 43 bodů, z toho 11 dal v posledních pěti minutách.

"Věděli jsme, že Portland hrál skvěle poté, co se sezona opět rozeběhla, a že budeme muset hrát dobře i my. A to se povedlo. Jme rádi za postup, ale důležitější než náš zápas je to, co se povedlo v minulých dnech. Je to poprvé, co sportovci něco takového udělali. Doufejme, že až se za pár let stane Amerika lepším místem, tak se podíváme zpátky a že právě tato událost bude jedním z katapultů, které to rozeběhly," připomněl James bojkot hráčů.

Portland nezachránil ani CJ McCollum, který bez Lillarda bral odpovědnost na sebe a zaznamenal 36 bodů. Carmelo Anthony dal 27 bodů. Hráči Blazers měli v duelu na hlavách čelenky jako uctění památky legendy klubu Cliffa Robinsona, který v sobotu zemřel ve věku 53 let.

Lakers si na soupeře pro čtvrtfinále budou muset počkat, protože ten vzejde ze série mezi Houstonem a Oklahomou. Zde se ujal vedení Houston, který dnes už mohl využít uzdravenou hvězdu Russella Westbrooka. Ten za 23 minut stihl sedm bodů, šest doskoků a sedm asistencí. Lídrem byl James Harden s 31 body.

"Russell nám chyběl. Teď ho konečně máme zpět a uvidíme, čeho s ním dosáhneme," uvedl trenér Houstonu Mike D`Antoni. "Chyběla nám jeho energie. Potřebujeme ho a je dobře, že je zpět," dodal Harden.

Oklahoma City tentokráte neměla na Rockets odpověď, když třetí čtvrtinu prohrála o 19 bodů a nabrala ztrátu přes 20 bodů. Navíc v ní přišla o vyloučeného Dennise Schrödera, který byl s 19 body i tak nejlepším střelcem týmu. Německý rozehrávač udeřil do rozkroku protihráče P.J. Tuckera a došlo k potyčce, při které byli oba vyloučeni. Schröder za úmyslný faul, kvůli čemuž mu hrozí, že bude potrestán a přijde i o další zápas.

Rozhodnuto je už i mezi Orlandem a Milwaukee. Bucks si ve druhé čtvrtině 41 nastřílenými body vytvořili dvouciferný náskok a ten už nepustili i přes snahu Orlanda v poslední čtvrtině duel zdramatizovat. Magic snížili na 93:96, ale pak dal dvě trojky Marvin Williams a Bucks šňůrou 18:5 znovu odskočili.

Janis Adetokunbo táhl Milwaukee 28 body a 17 doskoky, Khris Middleton přidal 21 bodů. Orlandu nestačilo 22 bodů a 15 doskoků Nikoly Vučeviče.

Orlando - 1. kolo play off NBA:

--------

Východní konference - 5. zápasy:

Orlando - Milwaukee 104:118 (konečný stav série: 1:4).

Západní konference - 5. zápasy:

Portland - LA Lakers 122:131 (konečný stav série: 1:4), Oklahoma City - Houston 80:114 (stav série: 2:3).