Davis a Berg zůstanou spolupředsedy Zelených, delegáti je zvolili na sjezdu

Praha - V čele Strany zelených zůstanou Magdalena Davis a Michal Berg, delegáti je jakožto spolupředsedy zvolili na on-line sjezdu. Protikandidáty neměli. Davis obdržela 142 hlasů z celkového počtu 170 odevzdaných, Berga podpořilo 153 delegátů. Stranu společně vedou od roku 2020, kdy nahradili Petra Štěpánka.

Zelení obdrželi v loňských sněmovních volbách 0,99 procenta hlasů. V letošních komunálních volbách Zelení obhajují 224 mandátů zastupitelek a zastupitelů ve 113 městech a obcích. Aktuálně mají osm starostů a deset místostarostů. Ve volbách do Senátu je prioritou strany znovuzvolení senátorů Petra Orla a Ladislava Kose, kterým končí mandát.

O pozice v předsednictvu se aktuálně uchází devět dalších lidí: Anna Junková, Jitka Nesrstová, Irena Šefrnová, Vít Masare, Adam Pavlík, Jiří Pilip, Matěj Pomahač, Jakub Varvařovský a Jiří Kulich. Pouze poslední jmenovaný je členem současného předsednictva.

Ve Sněmovně byla strana zastoupena naposled po volbách v roce 2006, měla šest poslanců a Zelení se se čtyřmi ministry stali i součástí vlády Mirka Topolánka (ODS).

Berg dnes řekl, že Zelení by měli patřit k sociální a ekologické opozici vůči vládě. Je k tomu podle něj nutné hledat smysluplné a důvěryhodné partnery, strana začala mimo jiné komunikovat s novým vedením ČSSD. Podle Magdaleny Davis není aktuálně v Poslanecké sněmovně nikdo, kdo by výrazně prosazoval téma klimatické krize. Domnívá se, že aktuální ekonomický model, v jehož středu stojí spotřeba a růst hrubého domácího produktu, je dlouhodobě neudržitelný. "Jsem přesvědčena, že se potřebujeme přesunout do úplně jiného modelu, v jehož středu je člověk a jeho udržitelná existence v souladu s planetárními zdroji a se všemi ostatními živými bytostmi," řekla.