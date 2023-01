Davidové nevyšla střelba vleže a obsadila 17. místo, vyhráli lídři SP

Ruhpolding (Německo) - Čeští biatlonisté se v závěrečném závodě s hromadným startem Světového poháru v Ruhpoldingu mezi prvních patnáct nevešli. Markéta Davidová skončila po čtyřech střeleckých chybách sedmnáctá, Jessica Jislová byla s jedním trestným kolem o příčku horší. Michal Krčmář obsadil kvůli třem netrefených terčům 23. místo. Vyhráli lídři seriálu Nor Johannes Thingnes Bö a Francouzka Julia Simonová.

Šestadvacetiletá Davidová nevyužila absenci Švédky Elviry Öbergové, Norky Marte Olsbuové Röiselandové nebo domácí Němky Denise Herrmannové-Wickové. O dobrý výsledek přišla hned při první střelbě vleže, minula tři rány a propadla se na 28. místo. Závodnice z Janova nad Nisou se nevyvarovala chyby ani při další "ležce".

"Dnes to nebyla vina polohy. Když jsem začala střílet, nebyl žádný vítr, ale po první ráně začalo foukat a já na to nezareagovala. Bylo to grupeto v jedné díře, ale na špatném místě," řekla Davidová České televizi.

Teprve až díky stoprocentním položkám vestoje se Davidová posunula výš a nakonec dojela o pět sekund před osmnáctou krajankou Jislovou. Na vítěznou Simonovou ztratila Davidová přes minutu a půl. "Viděla bych se nejraději o trochu výš, ale pak už na to nebylo ani po běžecké stránce. Musím to brát tak, jak to je," doplnila česká reprezentantka, která v průběžném pořadí seriálu klesla na deváté místo.

Vedoucí žena SP Simonová se i přes tři chyby blýskla nejrychlejším během a vyhrála potřetí v sezoně. Ve finiši porazila o 2,6 sekundy Italku Lisu Vittozziovou, třetí byla další Francouzka Anais Chevalierová-Bouchetová.

Jednatřicetiletý Krčmář nenavázal v německém středisku na osmé místo z vytrvalostního závodu. Čelo mu ujelo už po první položce, poté co minul jeden terč. Ve druhém kole navíc zlomil hůl a propadl se na 24. místo. "Zlomená hůl byla asi nejmenší problém. Nemělo to žádný vliv," uvedl Krčmář.

Stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu se po bezchybné druhé střelbě vleže vrátil do první dvacítky, při položkách vestoje ale vždy minul jednu ránu a nakonec skončil o dvě příčky hůře než v prvním "masáku" sezony v Annecy. Na vítězného Böea ztratil dvě minuty a 23 sekund.

"Škoda těch tří chyb. Byly to moje chyby, nějaké vyskočené rány. Za jedna není hrozné, ale člověk s tím neuspěje. Na trati to bylo také hodně špatné," doplnil český biatlonista.

Devětadvacetiletý Bö potvrdil dominanci v této sezoně a ovládl devátý z 12 individuálních závodů. Norové obsdili první čtyři místa. Druhý Vetle Sjaestad Christiansen ztratil 19 sekund, třetí Sturla Holm Laegreid dalších 16. Čtvrtý dojel vítězův starší bratr Tarjei.

Program Světového poháru bude pokračovat příští týden v italské Anterselvě, kde se od 19. do 22. ledna pojedou sprinty, stíhací závody a štafety.

Závody s hromadným startem:

Muži (15 km): 1. J. T. Bö 36:12,0 (3 tr. okruhy), 2. Christiansen -19,3 (2), 3. Laegreid -35,3 (2), 4. T. Bö (všichni Nor.) -36,4 (1), 5. Jacquelin (Fr.) -49,7 (2), 6. Strolia (Lit.) -55,6 (1), ...23. Krčmář (ČR) -2:23,5 (3).

Průběžné pořadí SP (po 12 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 959, 2. Laegreid 785, 3. Christiansen 503, 4. Fillon Maillet (Fr.) 434, 5. Doll (Něm.) 395, 6. T. Bö 391, ...15. Krčmář 315, 39. Štvrtecký 59, 47. Mikyska 41, 73. Mareček (všichni ČR) 8.

Ženy (12,5 km): 1. Simonová (Fr.) 32:52,0 (3), 2. Vittozziová (It.) -2,6 (1), 3. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -6,7 (1), 4. Perssonová (Švéd.) -30,7 (2), 5. Voigtová (Něm.) -41,5 (2), 6. H. Öbergová (Švéd.) -42,4 (3), ...17. Davidová -1:34,6 (4), 18. Jislová (obě ČR) -1:39,5 (1).

Průběžné pořadí (po 12 z 21 závodů): 1. Simonová 756, 2. E. Öbergová (Švéd.) 615, 3. Vittozziová 538, 4. Wiererová (It.) 477, 5. Tandrevoldová (Nor.) 474, 6. Herrmannová-Wicková 458, ...9. Davidová 430, 28. Jislová 134, 48. Voborníková 50, 73. Václavíková 2, 74. Charvátová (všechny ČR) 1.