Davidová získala na MS v letním biatlonu bronz v závodě s hromadným startem

Ruhpolding (Německo) - Markéta Davidová získala na mistrovství světa v biatlonu na kolečkových lyžích v Ruhpoldingu bronz v závodu s hromadným startem. Pětadvacetiletá česká reprezentantka na střelnici dvakrát chybovala a nestačila na dvě soupeřky s jedním trestným kolem.

Vyhrála Dorothea Wiererová, vítězka pátečního supersprintu, v němž byla Davidová čtvrtá. Italka porazila o 9,4 sekundy domácí Němku Denise Herrmannovou, Davidová zaostala o 30,9 sekundy. "Jsem moc ráda za střelecký čas. Mohlo by být aspoň o jednu chybu míň, ale myslím si, že to nebylo špatné," řekla Davidová.

Nejlepší česká biatlonistka, loňská mistryně světa z vytrvalostního závodu v klasickém biatlonu, získala v Ruhpoldingu druhou medaili po stříbru ze sobotního sprintu. "Šli jsme do závodů všichni z tréninku a bylo fajn poměřit síly se špičkou. Chybělo tu akorát Norsko, Francie a jinak jsme tu byli skoro všichni. Jsem ráda, že to, co jsem schopná dělat v tréninku, jsem teď byla schopná dělat i v závodech. To může být povzbuzení do další práce. Ale je to pořád jen léto. Nemyslím si, že by to vzhledem k zimě o něčem zásadně vypovídalo," řekla Davidová.

V hromadném závodu mužů útočil na medaili Vítězslav Hornig, ale o šanci na cenný kov přišel chybou na posledním dvacátém terči. Do cíle dojel osmý s odstupem 37,7 sekundy za vítězem Sebastianem Samuelssonem ze Švédska. Michal Krčmář skončil sedmnáctý.

Junioři měli na programu stíhačku, v níž stejně jako ve sprintu obsadili první dvě příčky Tomáš Mikyska a Jonáš Mareček. Mladí čeští reprezentanti si oproti sobotě místa vyměnili, dnes vyhrál Mikyska před Marečkem. Češi měli na dosah kompletní stupně vítězů, Ondřej Mánek ale skončil s odstupem necelých tří sekund čtvrtý.

MS v biatlonu na kolečkových lyžích v Ruhpoldingu:

Závod s hromadným startem:

Muži: 1. Samuelsson (Švéd.) 32:34,7 (2), 2. Rees (Něm.) -2,9 (1), 3. Ponsiluoma (Švéd.) -13,2 (4), ...8. Hornig -37,7 (1), 16. Krčmář (oba ČR) -1:24,1 (4).

Ženy: 1. Wiererová (It.) 28:21,1 (1 tr. okruh), 2. Herrmannová (Něm.) -9,4 (1), 3. Davidová -30,9 (2), ...19. Jislová (obě ČR) -2:48,6 (3).

Stíhací závod:

Junioři: 1. Mikyska 26:39,8 (1), 2. Mareček (oba ČR) -21,8 (1), 3. Mandzyn (Ukr.) -53,1 (1), 4. Mánek -55,8 (0), ...15. Kabrda -2:07,9 (6), 23. Abrahám -2:45,4 (5), 45. Kudrnáč (všichni ČR) -5:25,1 (3)