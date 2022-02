Davidová zakončila OH čtvrtým místem v závodě s hromadným startem

Čang-ťia-kchou (Čína) - Biatlonistka Markéta Davidová bojovala v závěrečném olympijském závodě s hromadným startem o medaili, ale po čtyřech střeleckých chybách skončila čtvrtá. Pro pětadvacetiletou českou reprezentantku je to nejlepší výsledek na hrách v kariéře. Závod vyhrála Justine Braisazová-Bouchetová z Francie a získala první olympijské zlato.

Jedenáctá žena Světového poháru Davidová doplatila ve větrných podmínkách na dvě trestná kola při závěrečné střelbě. Její konkurentky v boji o medaile Norky Tiril Eckhoffová a Marte Olsbuová Röiselandová sice při závěrečné položce udělaly stejný počet chyb, na trať však vyjely z trestného kola o něco dříve a českou závodnici za sebou udržely.

"Je to můj druhý nejlepší výsledek v sezoně, takže musím být spokojená. Ale zase to uteklo o tu jednu ránu a mrzí mě to. Snažila jsem se, poslední kolo jsem nevypustila do posledního metru, tady se může stát opravdu cokoli. Holky byly ale lepší, tak to asi mělo být," řekla po dojezdu před kamerami České televize Davidová, která byla v úvodu her šestá ve vytrvalostním závodě.

V náročných podmínkách dnes figurovala se čtyřmi chybami mezi nejlepšími střelkyněmi. "Je to škoda, když jste tak blízko, ale musíme vzít v potaz, jak dobrý závod předvedla," chválil Davidovou trenér Egil Gjelland.

Lucie Charvátová obsadila 28. místo poté, co absolvovala pět trestných okruhů.

Závěrečný olympijský závod se kvůli obavám ze sobotních mrazů uskutečnil na trati v Čang-ťia-kchou o den dříve oproti původnímu programu.

Úvod vyšel lépe Charvátové, která po první čisté střelbě držela jedenácté místo. Davidová jednou minula a po trestném kole nabrala půlminutové manko. Devětadvacetiletá Charvátová však v běžecké části výrazně ztrácela a Davidová ji spolu s dalšími soupeřkami ještě před druhou střelbou předstihla. Poté, co rodačka z Hradce Králové udělala při další položce vleže dvě chyby, propadla se za první dvacítku.

Naopak Davidová si po čisté střelba polepšila na šesté místo. Průběh závodu ovlivnil větrný poryv na třetí položce, kdy do té doby vedoucí Eckhoffová s Olsbuovou-Röiselanodvou ztratily na střelnici spoustu vteřin a následně musely na dvě trestná kola. Oproti tomu Davidová minula jen jednou a odjížděla s norskými konkurentkami ze střelnice jako čtvrtá.

Zatímco vedoucí Braisazová-Bouchetová si vypracovala zhruba patnáctivteřinový náskok, dorazila Davidová k poslední položce s norskou dvojicí a Elvirou Öbergovou ze Švédska.

Eckhoffová s Olsbuovou Röiselandovou dvakrát chybovaly, jenže dvě rány do terče se nevešly ani české závodnici. Davidová po absolvování trestných kol v závěrečném okruhu na běžecky silné norské duo nestačila. Od vítězné Braisazové-Bouchetové ji nakonec dělilo 53,4 sekundy a od bronzové Olsbuové Röiselandové takřka 20 sekund.

Vedoucí žena Světového poháru Olsbuová Röiselandová zakončila olympijské hry ziskem páté medaile, předtím vyhrála ve sprintu, stíhačce, smíšené štafetě a byla třetí ve vytrvalostním závodě.

Výsledky biatlonu na ZOH v Pekingu

Ženy - závod s hromadným startem (12,5 km):

1. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 40:18,0 (4 tr. okruhy), 2. Eckhoffová (Nor.) -15,3 (4), 3. Röiselandová (obě Nor.) -34,9 (4), 4. Davidová (ČR) -53,4 (4), 5. Rezcovová (Rus.) -1:11,0 (6), 6. Simonová (Fr.) -1:22,6 (6), 7. Džimová (Ukr.) -1:25,7 (3), 8. Preussová (Něm.) -1:26,4 (4), 9. E. Öbergová (Švéd.) -1:37,7 (4), 10. Solová (Běl.) -1:39,2 (8), ...28. Charvátová (ČR) -4:10,7 (5).