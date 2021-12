Davidová v Hochfilzenu dojela šestá, mužská štafeta skončila devátá

Hochfilzen (Rakousko) - Biatlonistka Markéta Davidová dojela šestá ve stíhacím závodu Světového poháru v Hochfilzenu a zaznamenala druhý nejlepší výsledek sezony. Vyhrála Norka Marte Röiselandová. Muži měli na programu štafetu a Češi skončili po trestném kole Adama Václavíka devátí. Stejně jako minulý týden v Östersundu vyhrálo norské kvarteto.

Davidová vyrážela do stíhačky z dvacátého místa po sprintu, při první ležce jednou minula a o dvě místa klesla. Ve zbytku závodu už ale jen stoupala výsledkovou listinou. Druhou ležku a první stojku odstřílela přesně a rázem běžela sedmá. Po poslední stojce sice musela na jedno trestné kolo, ale chybovaly i soupeřky, Davidová byla šestá a stejně závod i dokončila.

"Cítila jsem se o kus líp a musím pochválit servis za lyže, protože to bylo super. Mrzí mě rány vedle, hlavně ležka, ale chybovalo se dost, takže za dva je ve výsledku dobrá střelba," řekla Davidová v České televizi. "Tenhle závod jsem potřebovala. Doufám, že mi to pomůže, zvládnu na to navázat a budu se cítit líp," řekla směrem k příštímu týdnu a závodům v Annecy.

Letošní sezonu zahájila Davidová vítězstvím ve vytrvalostním závodu a poté skončila čtyřikrát ve druhé desítce. Šestým místem si ve stíhacím závodu vyrovnala mezi elitou své maximum, které poprvé zajela v minulé sezoně v březnu v Novém Městě na Moravě.

Ze čtyřicátého na 29. místo se posunula Jessica Jislová. Další Češky už nebodovaly - Lucie Charvátová byla 44., Eva Puskarčíková deset míst za ní a Tereza Vinklárková 56.

Vedoucí žena SP Röiselandová předvedla skvělou stíhačku. Startovala s odstupem padesáti sekund za vítězkou sprintu Hannou Solaovou. Běloruska ale chybovala třikrát vstoje a Norka skvělým finišem soupeřku dojela a vyhrála. Třetí byla Švédka Elvira Öbergová.

Václavík musel na jedno trestné kolo po střelbě vestoje, po které pokračoval dvacátý a předal jako šestnáctý. Jakubovi Štvrteckému se úsek vydařil a posunul štafetu o dvě místa. Mikuláš Karlík vyslal Michala Krčmáře do finiše ze 14. pozice a česká jednička těsně prohrála boj o osmé místo se Slovinci.

Čeští biatlonisté si oproti Östersundu, kde jeli dvě trestná kola, o dvě místa polepšili. Stupně vítězů měly v Rakousku stejné obsazení - za Nory skončili druzí Francouzi a třetí Rusové.

Závody SP v biatlonu v Hochfilzenu: Muži - štafeta (4x7,5 km): 1. Norsko (Laegreid, T. Bö, J. T. Bö, Christiansen) 1:14:34,8 (0 tr. okruhů + 5 dobíjení), 2. Francie (Claude, Desthieux, Jacquelin, Fillon Maillet) -21,2 (0+8), 3. Rusko (Tomšin, Serochvostov, Loginov, Latypov) -47,3 (1+9), 4. Německo -1:00,0 (0+10), 5. Švédsko -1:30,2 (0+7), 6. Bělorusko -2:09,5 (1+5), ...9. ČR (Václavík, Štvrtecký, Karlík, Krčmář) -2:37,7 (1+12). Ženy - stíhací závod (10 km): 1. Röiselandová (Nor.) 30:04,1 (1 tr. okruh), 2. Solová (Běl.) -4,1 (3), 3. E. Öbergová (Švéd.) -23,3 (1), 4. Alimbekavová (Běl.) -48,1 (1), 5. H. Öbergová (Švéd.) -1:11,7 (5), 6. Davidová (ČR) -1:15,6 (2), 7. Herrmannová -1:20,4 (3), 8. Hinzová (obě Něm.) -1:24,6 (2), 9. Kazakevičová (Rus.) -1:25,2 (2), 10. Nilssonová (Švéd.) -1:27,2 (4), ...29. Jislová -2:20,1 (2), 44. Charvátová -3:27,3 (6), 54. Puskarčíková -4:42,1 (4), 56. Vinklárková (všechny ČR) -5:31,0 (4). Pořadí SP (po 6 z 22 závodů): 1. Röiselandová 276, 2. Solová 238, 3. Alimbekavová 237, 4. E. Öbergová 219, 5. Hauserová (Rak.) 210, 6. H. Öbergová 208, ...8. Davidová 193, 34. Jislová 62, 41. Puskarčíková 30, 62. Charvátová 17, 63. Vinklárková 12.