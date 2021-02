Davidová uzavřela MS 13. místem v závodě s hromadným startem

Pokljuka (Slovinsko) - Biatlonistka Markéta Davidová uzavřela své vystoupení na mistrovství světa třináctým místem v závodě s hromadným startem. Světová šampionka z vytrvalostního závodu ztrácela i na trati a zaostala téměř o minutu a tři čtvrtě za vítěznou Lisou Theresou Hauserovou. Rakušanka jako jediná vyčistila všechny terče a zvítězila o 21,7 sekundy před Ingrid Landmark Tandrevoldovou z Norska.

Bronzovou medaili si nejrychlejším během a skvělým závěrečným kolem zajistila další Norka Tiril Eckhoffová. Ta sice udělala tři chyby, přesto získala svou šestou medaili na šampionátu v Pokljuce. Neuspěla jen v závodě s hromadným startem, kde byla třiadvacátá.

Mistrovství světa uzavře od 15:15 závod s hromadným startem mužů, do kterého se z českých reprezentantů kvalifikoval pouze Michal Krčmář.

Ženy (12,5 km): 1. Hauserová (Rak.) 36:05,7 (0), 2. Tandrevoldová -21,7 (1), 3. Eckhoffová -23,0 (3), 4. Röiselandová (všechny Nor.) -23,6 (1), 5. Vittozziová (It.) -48,9 (1), 6. Preussová (Něm.) -52,6 (2), 7. H. Öbergová (Švéd.) -57,7 (2), 8. Wiererová (It.) -1:05,3 (3), 9. Bendiková (Lot.) -1:14,3 (2), 10. Hinzová (Něm.) -1:21,2 (1), ...13. Davidová (ČR) -1:43,7 (2).

Průběžné pořadí SP (po 19 z 26 závodů): 1. Eckoffová 803, 2. H. Öbergová 765, 3. Röiselandová 759, 4. Hauserová 679, 5. Wiererová 639, 6. Preussová 638, ...10. Davidová 501, 58. Puskarčíková 44, 61. Charvátová 37, 72. Jislová 21.