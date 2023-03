Davidová už byla ve smíšené štafetě unavená, za rok se těší na domácí MS

Nové Město na Moravě (Ždársko) - Pro Markétu Davidovou už byla závěrečná smíšená štafeta na Světovém poháru v Novém na Moravě náročná. Na šestadvacetileté biatlonistce se projevila únava z náročného programu a třetího závodu ve třech dnech. Na druhém úseku vytáhla tým z 11. na 8. místo a Češi skončili nakonec po trestném kole Michala Krčmáře sedmí. Osmou ženu seriálu znovu nadchla atmosféra a novinářům řekla, že už se těší na podobnou kulisu příští rok na domácím mistrovství světa.

"Bylo to dnes těžké. Nohy už jsou unavené a měla jsem toho plné zuby. Je to docela náročné, že jsme včera závodily ve čtyři a dnes v jedenáct," uvedla Davidová.

Závodnice z Janova nad Nisou vybojovala ve Vysočina Areně i 16. místo ve sprintu a osmé ve stíhacím závodě. Přestože na třetí medaili v této sezoně nedosáhla, vydala ze sebe maximum.

"Hlavně díky divákům jsme si to tu všichni užili. Věřím, že nám prominuli i některé výsledky, které nebyly podle našich představ. Bylo vidět, jak si všichni tu atmosféru užívají. To ani jinak nejde, když vás diváci všude ženou. Fanoušci si mohou být jistí, že jsme tady nechali všechno a snažili se podat co nejlepší výkon, aby z toho měli radost," líčila Davidová.

Po rozhovorech si česká reprezentantka vzala z batohu podpisové kartičky a rozdávala je čekajícím fanouškům. Absolvovala také společné fotografování. Atmosféra pro ni byla velkým lákadlem do příští sezony, kdy se v Novém Městě na Moravě uskuteční mistrovství světa.

"Možná to příští rok nebude tak užívací, ale pod stresem, protože to bude vrcholná událost. Na druhou stranu, pokud ti diváci budou tak skvělí jako teď, půjde to o kus líp," doplnila světová šampionka z vytrvalostního závodu v roce 2021.

Již v pondělí čeká biatlonisty odlet do švédského Östersundu, kde se uskuteční od čtvrtka předposlední díl Světového poháru. Sezona vyvrcholí o týden později v Oslu. "Ten program je fakt náročný. Zase se nevyspíme. Tím, že je tam na programu i vytrvalostní závod, várka kilometrů bude zase o kus větší. Bude to docela očistec," dodala Davidová.