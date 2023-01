Davidová útočila ve sprintu v Pokljuce na stupně vítězů, nakonec skončila pátá

Pokljuka (Slovinsko) - Markéta Davidová zahájila nový rok pátým místem ve sprintu Světového poháru v Pokljuce. Čerstvě šestadvacetiletá biatlonistka z Janova nad Nisou se připravila o třetí stupně vítězů v sezoně chybou při střelbě vestoje. Na vítěznou Švédku Elviru Öbergovou ztratila 28,7 sekund, na medaili deset. V průběžném pořadí seriálu zůstala osmá. Druhá dnes skončila vedoucí žena seriálu Julia Simonová z Francie, třetí byla Italka Dorothea Wiererová.

"Ta jedna rána mě mrzí. Myslela jsem si, že už to půjde jednoduše a hned mě to vytrestalo," řekla Davidová České televizi. "Ze závodu zůstává jedno ´ale´, můžu si však za to sama. Ztráta do stíhačky přesto není tak strašná. Snad to bude kontaktní závod a bude se dát jet," doplnila biatlonistka, která před necelými dvěma lety vybojovala v Pokljuce titul mistryně světa z vytrvalostního závodu.

Bodovaly také další Češky. Tereza Voborníková obsadila po jednom trestném kole 30. místo, bezchybná Jessica Jislová byla čtyřiatřicátá. Do stíhacího závodu se probojovala i dvaačtyřicátá Lucie Charvátová, která po nachlazení dorazila do Pokljuky vpředvečer sprintu.

"Říkala jsem si, že by to byla promarněná šance to nezkusit. Vyjela jsem do toho naplno, ale ke konci mi došly síly. Ač ten výsledek mohl být dobrý, nakonec to tak není," uvedla Charvátová.

Davidová zahájila první letošní závod dva dny po 26. narozeninách se startovním číslem 31. Díky čtvrtému nejrychlejšímu běhu se od začátku pohybovala na předních příčkách. Po bezchybné "ležce" figurovala na třetím místě, při "stojce" však minula čtvrtý terč a stupně vítězů jí nakonec unikly.

"Nejelo se mi tak špatně, jak jsem myslela. Měla jsem dobré lyže. Části tratě už ale byly hodně rozbořené a zatáčky tu jsou také zrádné," dodala Davidová.

Třiadvacetiletá Öbergová získala šesté individuální vítězství v kariéře a druhé v sezoně. V pořadí SP se přiblížila vedoucí Simonové na 61 bodů, Davidová je osmá s 338 body.

Po zdravotních potížích se vrátila do elitních závodů úřadující vítězka seriálu Marte Olsbuová Röiselandová. Dvaatřicetiletá Norka minula stejně jako Davidová jeden terč a dojela šestnáctá.

Program Světového poháru v Pokljuce pokračuje v pátek sprintem mužů.

Ženy - sprint (7,5 km): 1. E. Öbergová (Švéd.) 20:25,2 (0 tr. okruhů), 2. Simonová (Fr.) -6,9 (0), 3. Wiererová (It.) -18,7 (0), 4. Bátovská-Fialková (SR) -26,5 (1), 5. Davidová (ČR) -28,7 (1), 6. Herrmannová-Wicková (Něm.) -36,3 (2), ...30. Voborníková -1:31,2 (1), 34. Jislová -1:37,1 (0), 42. Charvátová (všechny ČR) -1:58,7 (1).

Průběžné pořadí SP (po 9 z 21 závodů): 1. Simonová 546, 2. E. Öbergová 485, 3. Hermannová-Wicková 396, 4. Tandrevoldová (Nor.) 381, 5. Vittozziová (It.) 373, 6. Perssonová (Švéd.) 364, ...8. Davidová 338, 34. Jislová 75, 50. Voborníková 30, 68. Václavíková (ČR) 2.