Davidová skončila ve stíhacím závodě biatlonistek v Anterselvě šestá

Anterselva (Itálie) - Biatlonistka Markéta Davidová skončila po dvou střeleckých chybách šestá ve stíhacím závodě Světového poháru v Anterselvě a posunula se oproti startu o deset míst. Michal Krčmář minul tři terče a doběhl sedmnáctý. Závod mužů ovládl jasně lídr průběžného pořadí Nor Johannes Thingnes Bö, mezi ženami triumfovala Němka Denise Herrmannová-Wicková.

Další čeští závodnici nebodovali. Tereza Voborníková skončila po čtyřech trestných kolech na 42. místě. Adam Václavík byl po šesti chybách šestačtyřicátý. Lucie Charvátová minula ještě o jeden terč navíc a obsadila 49. pozici.

Šestadvacetiletá Davidová byla popáté v sezoně na širším pódiu. Od třetí medaile v tomto ročníku ji dělilo deset vteřin. "Dneska to byla zábava do posledního kola, ale bolelo to. Asi jako vždycky tady," řekla České televizi Davidová. "Se závodem jsem spokojená. Mám radost za střelbu. Stojky sice byly za jedna, ale o té jedné ráně vím a mohu si za ni sama. Jsem ráda, že jsem si spravila chuť v ležce," doplnila.

Závodnice z Janova nad Nisou vyrazila na trať jako šestnáctá s takřka minutovou ztrátou na čelo. Díky dvěma bezchybným položkám vleže poskočila o deset míst a v polovině závodu ztrácela na medaili 20 vteřin. "Střelby jsem se trochu bála. Nastřelovala jsem si strašně dlouho a byla jsem nervózní. Pak jsem si ale řekla, že se toho nebudu bát, nebudu nad tím přemýšlet a zkusím to odstřílet odvážněji. Měla jsem štěstí, že to padalo," uvedla Davidová.

Česká reprezentantka zůstávala hře o cenný kov i před závěrečnou položkou vestoje, kde řada soupeřek chybovala. Davidová však minula druhý terč a po trestném kole se vrátila na trať jako sedmá. V závěru ještě díky čtvrtému nejrychlejšímu běhu předstihla Wiererovou. "Měla jsem obavy, že se mě bude držet jako klíště a pak ji ještě na stadionu diváci vyhecují. Naštěstí jsem ale měla v konci trochu více sil," řekla Davidová.

Němka Herrmannová-Wicková, která startovala jako šestá, vyhrála navzdory dvěma trestným kolům o jedenáct sekund před domácí Lisou Vittozziovou. Třetí byla Švédka Elvira Öbergová.

Jednatřicetiletý Krčmář zahájil závod z 18. místa a na prvních třech položkách minul jen jeden terč. O lepší výsledek se připravil při závěrečné "stojce", po níž musel na dvě trestná kola.

Opět vyhrál Johannes Thingnes Bö, který si připsal 11. vítězství v sezoně a 63. celkově. Devětadvacetiletý Nor triumfoval před krajanem Sturlou Holmem Laegreidem a navýšil náskok v čele SP na 219 bodů. Třetí byl Švéd Martin Ponsiluoma.

SP v biatlonu v Anterselvě - stíhací závody: Muži (12,5 km): 1. J. T. Bö 31:24,4 (2 trest. okruhy), 2. Laegreid (oba Nor.) -40,2 (0), 3. Ponsiluoma (Švéd.) -1:02,1 (2), 4. Rees (Něm.) -1:34,3 (1), 5. Dale -2:00,8 (1), 6. Christiansen (oba Nor.) -2:17,8 (4), ...17. Krčmář -3:10,7 (3), 46. Václavík (oba ČR) -5:31,2 (6). Průběžné pořadí SP (po 14 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 1139, 2. Laegreid 920, 3. Christiansen 588, 4. Fillon Maillet (Fr.) 483, 5. Ponsiluoma 467, 6. Dale 460, ...15. Krčmář 362, 42. Štvrtecký 59, 51. Mikyska 41, 75. Mareček (všichni ČR) 8. Ženy (10 km): 1. Herrmannová-Wicková (Něm.) 29:53,1 (2 trest. okruhy), 2. Vittozziová (It.) -11,0 (0), 3. E. Öbergová -17,2 (2), 4. H. Öbergová (obě Švéd.) -21,5 (3), 5. Olsbuová-Röiselandová (Nor.) -25,4 (3), 6. Davidová -27,6 (2), ...42. Voborníková -4:13,3 (4), 49. Charvátová (všechny ČR) -5:44,0 (7). Průběžné pořadí (po 14 z 21 závodů): 1. Simonová (Fr.) 811, 2. E. Öbergová 735, 3. Vittozziová 641, 4. Wiererová (It.) 603, 5. Herrmannová-Wicková 588, 6. Hauserová (Rak.) 506, ...8. Davidová 495, 29. Jislová 134, 52. Voborníková 50, 76. Václavíková 2, 77. Charvátová (všechny ČR) 1.