Östersund (Švédsko) - Biatlonistka Markéta Davidová skončila sedmá ve sprintu na 7,5 km na mistrovství světa ve švédském Östersundu. První titul světové šampionky vybojovala Slovenka Anastasia Kuzminová.

Trojnásobná olympijská vítězka Kuzminová zvítězila i s jednou chybou na střelnici téměř o deset vteřin před přesně mířící Norkou Ingrid Tandrevoldovou. Čistě střílela také bronzová Laura Dahlmeierová z Německa.

Davidová minula stejně jako Kuzminová jednou a za Slovenkou v neděli vyběhne do stíhacího závodu s odstupem 26,5 sekundy. Dalším Češkám se tolik nedařilo: Veronika Vítková obsadila 38. místo, Eva Puskarčíková byla 59., Lucie Charvátová kvůli čtyřem trestným okruhům skončila až na 71. místě a stíhačku nepojede.

Ženy - sprint (7,5 km): 1. Kuzminová (SR) 22:17,5 (1 trest. okruh), 2. Tandrevoldová (Nor.) -9,7 (0), 3. Dahlmeierová (Něm.) -12,6 (0), 4. Öbergová -13,2 (1), 5. Brorssonová (obě Švéd.) -21,7 (1), 6. Herrmannová (Něm.) -23,9 (2), 7. Davidová (ČR) -26,5 (1), 8. Jurlovová-Perchtová (Rus.) -31,4 (1), 9. Eckhoffová (Nor.) -32,6 (2), 10. Wiererová (It.) -33,2 (2), ...38. Vítková -1:42,0 (2), 59. Puskarčíková -2:32,3 (2), 71. Charvátová (všechny ČR) -2:56,8 (4).

Průběžné pořadí SP (po 19 z 26 závodů): 1. Wiererová 737, 2. Vittozziová (It.) 733, 3. Kuzminová 680, 4. Röiselandová (Nor.) 656, 5. Mäkäräinenová (Fin.) 574, 6. P. Fialková (SR) 526, ...19. Davidová 348, 42. Puskarčíková 138, 43. Vítková 126, 73. Charvátová 31, 89. Jislová (ČR) 10.