Östersund (Švédsko) - Biatlonistka Markéta Davidová skončila sedmá ve sprintu na 7,5 km na mistrovství světa ve švédském Östersundu. První titul světové šampionky vybojovala Slovenka Anastasia Kuzminová.

Davidová minula stejně jako Kuzminová jednou a za Slovenkou v neděli vyběhne do stíhacího závodu s odstupem 26,5 sekundy. Dalším Češkám se tolik nedařilo: Veronika Vítková obsadila 38. místo, Eva Puskarčíková byla 59., Lucie Charvátová kvůli čtyřem trestným okruhům skončila až na 71. místě a stíhačku nepojede.

"Jsem spokojená a jsem ráda, že to byla jenom jedna netrefa. Za to jsem možná radši než za sedmé místo," řekla dvaadvacetiletá Davidová v České televizi. Biatlonistkám znovu komplikoval střelbu silný vítr. "Bylo ještě těžší něco trefit," srovnávala Davidová podmínky se čtvrteční smíšenou štafetou.

Davidová, která na konci ledna triumfovala ve sprintu Světového poháru v Anterselvě, udělala jednu chybu vleže. "Škoda té rány, byla na deset hodin a mohlo se stát, že přišel silnější vítr zprava," uvažoval asistent trenéra žen Jiří Holubec. Podmínky na střelnici označil za hrozné. "Vítr nebyl stálý, o to je to horší, motal se," dodal.

Stojku zvládla Davidová čistě. Obě položky ale střílela pomalu, za 1:15 minuty, Kuzminová je zvládla za 49 vteřin. V běhu ale měla Češka pátý čas. "Markéta zaslouží ohromnou pochvalu, do poslední chvíle bojovala o medaili. Může být spokojená a cítit, že je v dobré formě," řekl šéftrenér Ondřej Rybář.

Kuzminová potvrdila, že sprint patří k jejím nejlepším disciplínám. Dvě ze tří zlatých olympijských medailí má právě z nejkratšího závodu - z Vancouveru 2010 a Soči 2014. Na MS dosud měla ze sprintu bronz z Chanty-Mansijsku v roce 2011 a stříbro z Pchjongčchangu 2009 ze závodu s hromadným startem.

"Je nádherné získat první světové zlato, ale je to velké překvapení. Nevěřila jsem, že můžu vyhrát s jednou chybou. Ale je to stejné, jako když jsem získala první olympijské zlato ve Vancouveru. Je to kouzelné," řekla Kuzminová.

Ženy - sprint (7,5 km): 1. Kuzminová (SR) 22:17,5 (1 trest. okruh), 2. Tandrevoldová (Nor.) -9,7 (0), 3. Dahlmeierová (Něm.) -12,6 (0), 4. Öbergová -13,2 (1), 5. Brorssonová (obě Švéd.) -21,7 (1), 6. Herrmannová (Něm.) -23,9 (2), 7. Davidová (ČR) -26,5 (1), 8. Jurlovová-Perchtová (Rus.) -31,4 (1), 9. Eckhoffová (Nor.) -32,6 (2), 10. Wiererová (It.) -33,2 (2), ...38. Vítková -1:42,0 (2), 59. Puskarčíková -2:32,3 (2), 71. Charvátová (všechny ČR) -2:56,8 (4).

Průběžné pořadí SP (po 19 z 26 závodů): 1. Wiererová 737, 2. Vittozziová (It.) 733, 3. Kuzminová 680, 4. Röiselandová (Nor.) 656, 5. Mäkäräinenová (Fin.) 574, 6. P. Fialková (SR) 526, ...19. Davidová 348, 42. Puskarčíková 138, 43. Vítková 126, 73. Charvátová 31, 89. Jislová (ČR) 10.