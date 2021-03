Davidová si po netrefeném posledním terči zanadávala

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Netrefený poslední terč připravil biatlonistku Markétu Davidovou o umístění v elitní desítce ve sprintu Světového poháru v Novém Městě na Moravě. Poněkolikáté v sezoně měla pocit, že jí nejedou lyže.

Mistryně světa z vytrvalostního závodu Davidová zvládla dobře položku vleže a figurovala na třetím místě. Při střelbě vstoje trefila první čtyři terče, ale poslední minula a musela na trestné kolo. Nakonec byla dvanáctá.

"Sprostě jsem si zanadávala," uvedla Davidová k netrefené ráně. "Poslední ránu nedává jen blbec, jak vždycky říkal (trenér) Jindra Šikola. Jsem blbec, no. Byla to moje chyba. Vím, kde ta rána byla a bylo to zbytečné."

Rány vstoje se přitom snažila spouštět pozorně. Na střelnici totiž foukalo. "Přišel mi poryv, začalo to se mnou docela cloumat, tak jsem se toho trochu bála. Proto jsem střílela tak dlouho. Nechtěla jsem tam nechat moc," řekla Davidová.

Většinou patří mezi nejrychlejší běžkyně. Tentokrát to potvrdila jen v prvním kole, nejvíc ztratila v posledním a celkově měla na trati dvanáctý čas. Měla pocit, že jí nejely ideálně lyže. "Nevím, pořád se tu trochu pereme s materiálem a to se na tom odráží. Moc si s tím nevím rady a trochu mě to štve," krčila rameny.

Na péči od výrobce si podle svých slov nemůže stěžovat. "Nechci se k tomu podrobněji vyjadřovat, ale je to občas boj. Neříkám, že jsem expert, ale už nějakou chvíli závodím a poznám, co je skluzná lyže a co není skluzná lyže."

Přiznala, že v závěru sezony na sobě už cítí únavu. "Začíná to být fakt dlouhé. Je to už na morál od začátku. Přijde mi, že jsem tu tak měsíc a přitom mám za sebou dva závody. Je to i na hlavu docela náročný," konstatovala Davidová.

V neděli se pokusí dvanáctou pozici vylepšit ve stíhacím závodu. Startovat bude 38 vteřin za vedoucí Tiril Eckhoffovou z Norska. "Každý den je nový. Uvidíme, na jaký místo to bude stačit," řekla čtyřiadvacetiletá biatlonistka.