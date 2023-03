Davidová si chválila návrat fanoušků v Novém Městě: Byl to mazec

Nové Město na Moravě - Biatlonistka Markéta Davidová si po více než čtyřech letech užila domácí závod Světového poháru v Novém Městě na Moravě v bouřlivé atmosféře. Po 16. místě v dnešním sprintu novinářům řekla, že ji těší nejen podpora diváků, ale také návrat běžecké formy.

"Na trati jsem se cítila dobře. Myslím, že jsem měla dobré lyže. Dvě chyby jsou sice moc, na druhou stranu to byly dvě jedničky, což se může stát. Nehroutím se z toho, ale mohlo to být veselejší. V sobotu se budeme snažit nechat tam zase všechno," uvedla Davidová.

Šestadvacetiletá reprezentantka sice nezopakovala třetí místo z roku 2020, povzbudil ji ale devátý běžecký čas. Věří, že se jí nadále drží forma z konce mistrovství světa v Oberhofu. "Musím říct, že jsem se cítila dost podobně. Tak uvidíme," podotkla.

Samostatnou kapitolou byli pro osmou ženu Světového poháru domácí fanoušci. Po závodech v letech 2020 a 2021, které se konaly kvůli pandemii koronaviru před prázdnými tribunami, si vychutnala bouřlivou kulisu 19.600 fanoušků.

"Byl to masakr. Zažili jsme to tu kvůli covidu bez diváků a tohle je mnohem lepší," uvedla Davidová. "Atmosféra byla neskutečná. Líbilo se mi, že diváci fandili všem a nejen nám. Už se těším na víkend," řekla s vyhlídkou ještě větší návštěvy.

Podporu cítila Davidová už okamžiku, kdy se objevila s číslem 12 ve startovní bráně. "Bylo to hustý. Slyšela ten kotel předtím i na Terku (Voborníkovou) a byl to fakt mazec. Na druhou stranu se to snažím brát v pozitivním směru, než abych se hroutila, že je to tu tak hlasité a že jsou všechny zraky upřené na nás," prohlásila česká biatlonistka.

Na trati podle svých slov neslyšela ani vlastní dech a bála se, aby první kolo nepřepálila. "Na druhou stranu jsem si říkala, kdy jindy to zkusit, když ne teď," doplnila s úsměvem.

Přestože minula poslední ránu vleže a třetí vestoje, byla ráda, jak se s atmosférou popasovala. "Člověk to samozřejmě vnímá, ale furt jsem zvládla dělat na střelnici svou práci. Dvě jedničky není něco, co bych mohla říci, že jsem to nezvládla," dodala Davidová

Do sobotního stíhacího závodu vystartuje minutu a osm vteřin za dnes vítěznou Norkou Marte Olsbuovou Röiselandovou. Od třetí Francouzky Anais Chevalierové-Bouchetové ji dělí téměř 40 vteřin.

Jislová po zranění závodila bez potíží, o startu ve stíhačce se teprve rozhodne

Biatlonistka Jessica Jislová se vrátila po zranění do Světového poháru 44. místem ve sprintu v Novém Městě na Moravě, a ačkoliv necítila během závodu potíže, o startu v sobotní "stíhačce" se ještě rozhodne. Osmadvacetiletá rodačka z Jablonce nad Nisou doplatila na tréninkové manko a k bodovaným příčkám jí nepomohly ani dvě bezchybné střelecké položky. Před novináři si chválila bouřlivou domácí kulisu, kterou zažila ve Vysočina Areně poprvé.

"Na trati to bylo náročné. Je vidět, že jsem teď měla pauzu, ale o dost víc jsem se bála střelby, protože jsem dlouho nestřílela v zátěži. Jsem moc ráda, jak jsem si to zvládla pohlídat. Odvedla jsem to, na co teď mám a budu se to snažit v příštích závodech vylepšit," řekla Jislová.

Třicátou ženu průběžného pořadí Světového poháru trápilo od začátku roku zranění svalu u žeber. Naposledy startovala mezi elitou ve druhé polovině ledna v Anterselvě a kvůli bolestem vynechala mistrovství světa v Oberhofu. Před domácím podnikem v Novém Městě na Moravě se jí však podařilo potíží zbavit. "Kromě bolavých nohou jsem vůbec nic necítila ani dnes," uvedla s úsměvem Jislová.

V cíli měla o to větší radost, že si poprvé zazávodila před domácími fanoušky. Kvůli pandemii koronaviru se totiž podniky v letech 2020 a 2021 uskutečnily před prázdnými tribunami. "Je to super. Jsem za to hrozně ráda, protože jsem alespoň neslyšela sebe, jak hekám do těch kopců a neměla jsem čas přemýšlet nad tím, jak moc nemůžu. Lidé mě vyhnali na každý kopec a já pak odpočívala ve sjezdu," líčila Jislová.

Před návštěvou 19.600 fanoušků neměla ani trému. Podařilo se jí do závodu ideálně zkoncentrovat. "Měla jsem úplně vypnutou hlavu. Ležku jsem odstřílela správně a u stojky jsem přijela ve větší zátěži, takže jsem střílela trochu pomaleji. Jsem ale ráda, že všechny ty rány padly," pochvalovala si jediná bezchybná česká střelkyně v závodě.

Po zranění měla 69. běžecký čas a na cílové rovince už byla za povzbuzování diváků bez sil. "Už jsem měla spíše černo před očima a těšila se, až si lehnu do sněhu," podotkla česká reprezentantka.

Přestože se kvalifikovala do sobotního stíhacího závodu, o startu si ještě promluví s trenéry a fyzioterapeutem Romanem Karpíškem. Od bodované čtyřicítky by ji na startu dělily čtyři vteřiny. "Pokud bude vše v pohodě a s trenéry usoudíme, že je to dobrý nápad, tak do toho půjdu. A moc ráda," dodala Jislová.