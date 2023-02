Davidová měla před obhajobou potíže s hlasivkami, podle Holubce bude v pořádku

Oberhof (Německo) - Biatlonistka Markéta Davidová bude ve středečním vytrvalostním závodě v Oberhofu obhajovat předloňský triumf. Den před startem měla problémy s hlasivkami a médiím se omluvila z rozhovorů, asistent trenéra Jiří Holubec ale českým novinářům řekl, že je fit a její účast není ohrožena. Šestadvacetiletá závodnice z Janova nad Nisou se vydá na trať se startovním číslem 2, závod začne ve 14:30.

"Má trochu chycené hlasivky, ale nemyslím si, že by ji to ovlivňovalo na trati. Neběhá tu špatně. Když dá čtyři nuly, může mít medaili," řekl Holubec.

Davidová vstoupila do šampionátu pátým místem ve smíšené štafetě. Ve sprintu byla se dvěma bezchybnými střeleckými položkami šestá, v nedělní stíhačce klesla po pěti trestných kolech na šestnácté místo. V individuálních závodech zatím měla 23. a 14. běžecký čas.

"Myslela bych si, že by mi tyhle tratě mohly sedět. V minulosti to tak bylo. Běžecká forma se tu ale nesetkala s úplným vrcholem, jak bych si představovala. Na druhou stranu se mi dnes jelo o něco líp než dřív, tak doufám, že to bude lepší," řekla v neděli osmá žena pořadí Světového poháru.

Davidová před dvěma lety v Pokljuce odstřílela vytrvalostní závod jako jediná ze dvou závodnic bez chyby. Zvítězila o 27,9 sekundy před Švédkou Hannou Öbergovou, třetí byla Norka Ingrid Landmark Tandrevoldová.

Vloni získala česká reprezentantka v této disciplíně malý křišťálový glóbus. V aktuální sezoně zatím dojela v závodě na 15 kilometrů sedmá v Kontiolahti a osmnáctá v Ruhpoldingu. Vedoucí ženou disciplíny je ve Světovém poháru Italka Lisa Vittozziová, ta ale poslední start v nedělním stíhacím závodě kvůli nemoci vynechala. Otazník visí také nad startem Švédky Elviry Öbergové.

Vedle Davidové se v závodě představí také Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Eliška Václavíková a Tereza Vinklárková.