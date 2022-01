Davidová má glóbus za vytrvalostní závod, v Anterselvě byla šestá

Anterselva (Itálie) - Biatlonistka Markéta Davidová získala ve Světovém poháru malý křišťálový glóbus za vytrvalostní závod. Po listopadovém vítězství v Östersundu k tomu dnes mistryni světa stačilo šesté místo v Anterselvě.

Druhý a poslední patnáctikilometrový závod v tomto ročníku SP, kam nepatří olympijské soutěže, ovládly Francouzky. Vyhrála Justine Braisazová-Bouchetová téměř o minutu před Julií Simonovou.

Šanci na třetí vítězství v této disciplíně za sebou držela i Davidová, ale jedna chyba při druhé položce vleže a především dvě trestné minuty při závěrečné střelbě vestoje ji srazily mimo stupně vítězů. Hodnocení disciplíny vyhrála o 12 bodů před Rakušankou Lisou Theresou Hauserovou, která dnes byla devátá.

"Je to super, je to boží, i když to jsou jenom dva závody. Je to asi nejjednodušší způsob, jak získat glóbus. Jsem za to moc ráda," radovala se Davidová v rozhovoru pro Českou televizi.

Navázala na úspěch Gabriely Soukalové, která glóbus za vytrvalostní závod získala v roce 2014. Později se Soukalová radovala ještě z pěti triumfů v disciplínách a celkového vítězství ve Světovém poháru 2016.

Po pomalejším prvním kole měla dnes Davidová nakonec devátý běžecký čas. "Trošku jsme se toho bála. Byla jsem před závodem trochu unavená, nechtěla jsem to přehnat. V rámci možností jsem spokojená, zajela jsem normální závod této sezony. I poslední kola jsem mohla jet. Představovala bych si to ještě o pár vteřinek rychleji, ale tak to je," přemítala.

Ve vysoké nadmořské výšce v Anterselvě se při vytrvalostním závodě střílí čistě výjimečně, dnes se to nepovedlo žádné biatlonistce. Na nulu při střelbě útočila nejmladší členka českého týmu Tereza Voborníková, která po třech bezchybných položkách bojovala o první desítku. Při závěrečné střelbě sice jednadvacetiletá závodnice dvakrát minula, ale i tak si díky 29. příčce připsala první body do Světového poháru.

Byla necelých deset sekund za Jessicou Jislovou, jež rovněž se dvěma trestnými minutami obsadila 25. místo. Jislová se dnes trápila na trati. "Nevím, jestli to bylo mnou, nebo to bylo lyžemi, rozhodně jsem na trati rychlá jako vítr nebyla," posteskla si. Eva Puskarčíková a Lucie Charvátová skončily na konci šesté desítky.

Braisazová-Bouchetová si třetí triumf ve Světovém poháru v kariéře připsala díky nejrychlejšímu běhu a jediné chybě na střelnici. Za Simonovou skončila třetí Švédka Mona Brorssonová, která se v jednatřiceti letech poprvé prosadila mezi elitou na stupně vítězů.

Ženy - vytrvalostní závod 15 km: 1. Braisazová-Bouchetová 42:20,6 (1 tr. minuta), 2. Simonová (obě Fr.) -51,1 (2), 3. Brorssonová (Švéd.) -1:37,2 (2), 4. Eganová (USA) -1:55,9 (2), 5. Wiererová (It.) -1:58,8 (3), 6. Davidová (ČR) -2:34,8 (3), 7. Alimbekavová (Běl.) -2:36,2 (3), 8. Tandrevoldová (Nor.) -2:52,7 (3), 9. Hauserová (Rak.) -2:54,4 (3), 10. Nigmatullinová (Rus.) -2:58,9 (2), ...25. Jislová -4:17,8 (2), 29. Voborníková -4:27,2 (2), 57. Puskarčíková -6:17,5 (3), 59. Charvátová (všechny ČR) -6:27,8 (6).

Konečné pořadí disciplíny (po 2 závodech): 1. Davidová 98, 2. Hauserová 86, 3. Alimbekavová 79, ...43. Jislová 16, 50. Voborníková 12, 55. Charvátová 8.

Průběžné pořadí SP (po 14 z 22 závodů): 1. Röiselandová (Nor.) 651, 2. E. Öbergová (Švéd.) 563, 3. Alimbekavová 535, 4. Hauserová 483, 5. H. Öbergová (Švéd.) 482, 6. Solová (Běl.) 410, ...8. Davidová 372, 19. Jislová 242, 62. Puskarčíková 30, 68. Charvátová 23, 83. Voborníková 12, 84. Vinklárková (ČR) 12.