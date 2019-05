Davidová je poprvé biatlonistkou roku, vyhrála i u fanoušků

Praha - Triumf ve sprintu Světového poháru, další tři individuální umístění na stupních vítězů a jedno se štafetou vynesly Markétu Davidovou premiérově na piedestal nejlepší české biatlonistky sezony. Cenu převzala při dnešním slavnostním galavečeru v pražském Národním domě na Vinohradech.

Dvaadvacetiletá Davidová stoupala tuzemskou anketou postupně. V letech 2016 a 2017 byla talentem roku a loni skokanem roku. Letos poprvé usedla na trůn a vyhrála i u fanoušků. "To jsem nečekala," řekla skromně.

V anketě Českého svazu biatlonu zvítězila před letošním skokanem roku Tomášem Krupčíkem a loňským vítězem ankety Michalem Krčmářem. V hlasování na portálu iDNES.cz dostala suverénně nejvyšší počet 3658 hlasů.

"Určitě je to fajn. Je to odměna a taková tečka za sezonou. Je vidět, že si toho někdo váží a všímá," pochvalovala si Davidová, jediná česká biatlonistka, která se v uplynulé zimě sezoně prosadila v individuálních závodech na stupně vítězů.

Davidová doběhla třetí na úvod sezony ve vytrvalostním závodu v Pokljuce, vyhrála sprint v Anterselvě, kde vybojovala i třetí místo v závodě s hromadným startem. Na stříbrný stupínek vystoupila po zkráceném vytrvalostním závodě v Canmore. "Je toho ještě hodně přede mnou a budu se snažit, aby to bylo výš a výš," řekla.

Osobně si nejvíce vážila bronzu štafety žen v rámci SP v Oberhofu. "To byl skvělý pocit. Bylo super pozorovat Evičku (Puskarčíkovou) a do poslední chvíle nevědět, jestli budeme třetí, nebo ne. To byl silný moment," vzpomínala.

Trenérem roku se stal Tomáš Holubec a nadějí dvojnásobná stříbrná medailistka z juniorského mistrovství světa na Slovensku Tereza Voborníková.

Vyhlášení se konalo dva dny poté, co oznámila konec kariéry někdejší mistryně světa Gabriela Koukalová. Trojnásobná královna ankety stejně jako loni na vyhlášení chyběla. "Zatím mezi námi není, třeba do budoucna zase bude," řekl na podiu předseda svazu Jiří Hamza a doplnil: "Pro český biatlon udělala hodně. A na nás je, abychom to překonali. Ty typy tady máme. Děláte skvělou práci."

Do Síně slávy byli uvedeni "biatlonová máma" Božena Kubíčková, Ján Húska a in memoriam Jana Krkošková a Tereza Hlavsová. Obě zahynuly tragicky v 19 letech - Krkošková byla zavražděna v Brně v roce 1990 a Hlavsová zemřela tři roky po zisku dorosteneckého titulu mistryně světa při autonehodě v roce 2006.

Anketa o nejlepšího českého biatlonistu sezony 2018/19

(hlasování členů Českého svazu biatlonu):

Biatlonista roku: 1. Markéta Davidová, 2. Tomáš Krupčík, 3. Michal Krčmář, 4. Ondřej Moravec, 5. Veronika Vítková.

Trenér roku: Tomáš Holubec

Talent roku: Tereza Voborníková

Skokan roku: Tomáš Krupčík

Síň slávy: Tereza Hlavsová - in memoriam, Jana Krkošková - in memoriam, Ján Húska, Božena Kubíčková.

Hlasování fanoušků na serveru iDNES.cz: 1. Davidová, 2. Krupčík, 3. Krčmář, 4. Moravec, 5. Vítková.