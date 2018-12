Pokljuka (Slovinsko) - Biatlonistka Markéta Davidová skončila na úvod sezony třetí ve vytrvalostním závodu v Pokljuce a poprvé v kariéře se ve Světovém poháru dostala na stupně vítězů. Letošní juniorská mistryně světa ve stíhačce prohrála jen s vítěznou Julijí Džymovou z Ukrajiny a Monikou Hojniszovou z Polska.

Dosud nejlepším umístěním jednadvacetileté Davidové mezi elitou bylo patnácté místo ze sprintu na únorové olympiádě v Pchjongčchangu. V SP byla nejvýše 28. ve sprintu v Ruhpoldingu. Vytrvalostní závod v SP jela poprvé v životě, předtím si ho na vrcholné úrovni zkusila na olympiádě.

"Jsem strašně ráda, že se projevila ta práce a není to jenom teď v dospělých, ale celá juniorská léta s Jindrou (trenérem Šikolou). Všechno asi do sebe zapadlo a dává to smysl. Doufám, že to nebyl jen výstřel do tmy, a budu se snažit střelbu takhle držet celou sezonu." řekla šťastná Davidová v České televizi.

Z českých závodnic bodovaly ještě 26. Eva Puskarčíková a 38. Veronika Vítková. Jessica Jislová dojela na 74. místě a Lucie Charvátová byla 81.

"Markéta nám udělala ohromnou radost. Běžela od začátku famózně a pohybovala se vepředu. Po štafetě z toho byla smutná, ale říkala, že ví, že by to mohlo jít. A teď si ukázala, že to umí a nemusí mít z čeho strach. Věřím, že nám ještě ukáže radostné okamžiky," řekl sportovní ředitel biatlonového svazu Ondřej Rybář.

Do sezony Davidová nevstoupila nejlépe a v nedělní smíšené štafetě musela na dvě trestná kola, ale v závodu na 15 km ukázala, proč je považována za český talent. Zaběhla čtvrtý nejlepší čas, měla tři čisté položky a držela se místy i v čele závodu.

Až při čtvrté položce předposlední ránu netrefila. Před posledním výstřelem si vydechla a terč "složila". V posledním běžeckém kole za sebou dokázala udržet Slovenku Paulínu Fialkovou, kterou porazila o tři vteřiny.

Po závodě přijímala gratulace, slzela štěstím a nevěděla, co říkat. "Pořád nevím a nechci o tom vůbec mluvit, protože když začnu, tak začnu brečet a neřeknu vůbec nic," smála se Davidová a nemyslela si, že střílela jistě. "Úplně bych to tak nenazvala. Snažila jsem se dělat, co dělám na tréninku, a prostě to sedlo."

Poslední českou vítězkou závodu SP je Gabriela Koukalová, která loni v únoru ovládla sprint na mistrovství světa v Hochfilzenu.

Mezi muži vyhrál ze středy přeložený vytrvalostní závod Francouz Martin Fourcade a vykročil za osmým triumfem ve Světovém poháru v řadě. Z českých závodníků se ve slovinské Pokljuce nejvíce dařilo Michalu Krčmářovi, který s jednou trestnou minutou skončil patnáctý.

S Krčmářem v úvodním individuálním závodu sezony bodoval z českých reprezentantů jen třicátý Ondřej Moravec. Michal Šlesingr byl o místo za bodovanou čtyřicítkou, Tomáš Krupčík obsadil 57. příčku a 85. byl Adam Václavík.

Stříbrný olympijský medailista ze sprintu Krčmář střílel ve třech položkách přesně, ale v poslední chyboval. Navíc se mu vzpříčil náboj v komoře. "A nešlo mi to úplně vyšťouchnout, tak jsem s tím musel trošku zabojovat a pak ještě pátou ránu dobíjet. Nevím, jestli mi to špatně podal zásobník, nevím, co se stalo. Nevím, jestli to byla moje chyba, myslím si, že ne, že se to blbě sešlo," řekl v České televizi.

Situaci zvládl a další trestnou minutu nenabral. Patnácté místo je pro něj nejlepším vstupem do sezony SP v kariéře. "Odjel pěkný závod, docela se mu to povedlo. Slušný byl na trati, na střelnici taky dobrý, ale hodně dlouhý a ještě si tam vyhodil náboj, což ho bude mrzet," zhodnotil trenér mužů Zdeněk Vítek.

Sedmadvacetiletý Krčmář dojel ve Světovém poháru na dvacítce nejlépe dvakrát pátý, předloni na MS v Oslu a letos v lednu v Ruhpoldingu.

Za Fourcadem byl jen o 4,2 sekundy druhý Němec Johannes Kühn a třetí skončil Rakušan Simon Eder. Oba stejně jako Fourcade ani jednou nechybovali.

Nejrychleji běžel norský závodník Johannes Thingnes Bö, největšího Fourcadova rivala ale tři trestné minuty srazily na sedmé místo.

V Pokljuce pokračuje Světový pohár pátečním sprintem mužů, ženy poběží stejnou disciplínu v sobotu. V neděli jsou na pořadu stíhací závody.

Muži - vytrvalostní závod 20 km: 1. M. Fourcade (Fr.) 47:09,2 (0 tr. minut), 2. Kühn (Něm.) -4,2 (0), 3. Eder (Rak.) -19,7 (0), 4. Fak (Slovin.) -34,4 (1), 5. Schempp (Něm.) -38,6 (1), 6. Semjonov (Ukr.) -45,0 (0), 7. J. T. Bö (Nor.) -1:11,9 (3), 8. Guigonnat (Fr.) -1:13,5 (1), 9. Samuelsson (Švéd.) -1:18,5 (2), 10. Birkeland (Nor.) -1:22,0 (1), ...15. Krčmář -1:56,9 (1), 30. Moravec -2:57,9 (2), 41. Šlesingr -3:24,8 (2), 57. Krupčík -4:17,7 (3), 85. Václavík (všichni ČR) -6:38,7 (5).

Ženy - vytrvalostní závod (15 km): 1. Džymová (Ukr.) 43:06,6 (0), 2. Hojniszová (Pol.) -5,9 (1), 3. Davidová (ČR) -16,5 (1), 4. P. Fialková (SR) -19,5 (2), 5. Bendiková (Lot.) -20,8 (0), 6. Vittozziová -27,1 (1), 7. Wiererová (obě It.) -33,4 (2), 8. Öbergová (Švéd.) -49,1 (2), 9. Hauserová (Rak.) -55,3 (1), 10. Preussová (Něm.) -59,1 (1), ...26. Puskarčíková -1:59,7 (2), 38. Vítková -3:02,8 (2), 74. Jislová -5:39,6 (4), 81. Charvátová (všechny ČR) -6:56,9 (5).