Östersund (Švédsko) - Biatlonistka Markéta Davidová dojela po šesti trestných kolech ve stíhacím závodu na mistrovství světa ve švédském Östersundu třináctá a oproti sprintu si pohoršila o šest míst. Naopak si polepšili čeští muži - Tomáš Krupčík se posunul na osmnáctou pozici, Michal Krčmář na pětadvacátou.

V obou závodech byli korunováni premiéroví mistři světa. V ženách získala zlato při první účasti na šampionátu bývalá německá běžkyně na lyžích Denise Herrmannová, mezi muži nečekaně vyhrál Ukrajinec Dmytro Pidručnyj před suverénem sezony Johannesem Thingnesem Böm. Pětadvacetiletému Norovi i druhé místo stačilo, aby si s předstihem zajistil poprvé v kariéře trofej pro celkového vítěze Světového poháru. Na trůnu vystřídá Francouze Martina Fourcadea, který seriálu kraloval v předchozích sedmi letech.

Sedmadvacetiletý Pidručnyj si dojel pro životní výsledek po čtvrté pozici ve sprintu, což bylo jeho vyrovnané nejlepší umístění v kariéře. Dlouho se zdálo, že stejně jako ostatní ve startovním poli bojuje maximálně o stříbro za Johannesem Thingnesem Böm, který přijížděl na čtvrtou střelbu suverénně v čele s téměř minutovým náskokem.

Vítěz pátečního sprintu však předvedl málo vídaný výpadek. Musel na tři trestná kola a naopak bezchybný Pidručnyj ho vystřídal v čele. Patnáctisekundovou ztrátu ze střelnice dokázal Bö stáhnout o necelou polovinu a do cíle dojel s odstupem 8,3 sekundy. Třetí místo ze sprintu zopakoval Francouz Quentin Fillon Maillet, jenž porazil o čtyři desetiny sekundy staršího z bratrů Böových Tarjeiho.

Oba Češi šli dnes na dvě trestná kola a výrazně si oproti pátku polepšili. Krupčík o dvanáct pozic, Krčmář dokonce o devatenáct.

Za třináctou Davidovou se zlepšily její dvě reprezentační kolegyně. Veronika Vítková udělala jen dvě chyby na střelnici a posunula se z 38. místa na šestnácté. Eva Puskarčíková vylepšila 59. místo na 41.

"Vítr se hrozně moc točil a já si na poslední položce navíc vyhodila náboj. Asi na dvě rány jsem dlouho čekala. Strávila jsem na střelnici strašného času, to mě mrzí. Bylo to opravdu o štěstí, kdy tam člověk přijel," řekla Davidová v České televizi.

Ocenila skvěle připravené lyže. "První kolo to ještě nebylo nic moc, ale pak se to rozjelo a myslím, že jsem dneska měla jedny z nejlepších lyží," podotkla.

Bývalá běžkyně na lyžích Herrmannová, bronzová olympijská medailistka ze štafety v Soči 2014, se ke zlatu posunula z šestého místa po sprintu. Výborně zvládla náročné podmínky - vítr a ze začátku závodu i sněžení. Druhé místo ve finiši vybojovala Norka Tiril Eckhoffová a bronz stejně jako ve sprintu brala Němka Laura Dahlmeierová.

Zklamání prožila Švédka Mona Brorssonová, která po třech položkách vedla o půl minuty, ale v závěrečné stojce čtyřikrát minula a dojela sedmá.

Davidová udělala na první položce dvě chyby a klesla na 11. místo, které jí patřilo i po druhé ležce, po které jela jedno trestné kolo. V čele byly přesně mířící Brorssonová a Herrmannová, za nimi jely Dahlmeierová a Eckhoffová.

Švédka zvládla perfektně i první střelbu vstoje a vedla před Herrmannovou o půl minuty. Davidová na první stojce přidala další chybu a jela dvanáctá, lépe střílející Vítková se po třech položkách posunula na sedmnácté místo.

Na poslední střelbě Brorssonová neudržela nervy, čehož využila Herrmannová a dojela si pro zlato. "Je to neuvěřitelné. Jsem na sebe pyšná. Poslední kolo jsem si neskutečně užila. Jsem v euforii," radovala se třicetiletá Němka.

Davidová musela na páté a šesté trestné kolo po poslední stojce, dostala se před ni i Vítková, ale Davidová pak byla rychlejší na trati.

Muži - stíhací závod (12,5 km): 1. Pidručnyj (Ukr.) 31:54,1 (2 tr. okruhy), 2. J. T. Bö (Nor.) -8,3 (5), 3. Fillon Maillet (Fr.) -17,7 (3), 4. T. Bö (Nor.) -18,1 (1), 5. M. Fourcade (Fr.) -27,8 (2), 6. Rastorgujevs (Lot.) -40,8 (1), 7. Guigonnat (Fr.) -47,3 (2), 8. Weger (Švýc.) -47,8 (3), 9. Garaničev (Rus.) -48,3 (1), 10. Eder (Rak.) -49,3 (0), ...18. Krupčík -1:49,8 (2), 25. Krčmář (oba ČR) -2:12,2 (2).

Průběžné pořadí SP (po 20 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 1050, 2. Loginov (Rus.) 726, 3. Fillon Maillet 692, 4. Desthieux (Fr.) 685, 5. M. Fourcade 632, 6. Eder 626, ...18. Krčmář 335, 28. Moravec (ČR) 247, 44. Krupčík 104, 73. Šlesingr (ČR) 22.

Ženy - stíhací závod (10 km): 1. Herrmannová (Něm.) 31:45,9 (2 tr. okruhy), 2. Eckhofová (Nor.) -31,4 (2), 3. Dahlmeierová (Něm.) -31,6 (1), 4. Röiselandová (Nor.) -1:35,0 (4), 5. Öbergová (Švéd.) -1:35,0 (5), 6. Kuzminová (SR) -1:41,3 (7), 7. Brorssonová (Švéd.) -1:47,2 (4), 8. Tandrevoldová (Nor.) -2:01,2 (4), 9. Pavlovová (Rus.) -2:14,3 (1), 10. Vittozziová (It.) -2:32,2 (6), ...13. Davidová -2:45,0 (6), 16. Vítková -3:01,5 (2), 41. Puskarčíková (všechny ČR) -5:16,4 (4).

Průběžné pořadí SP (po 20 z 26 závodů): 1. Vittozziová 764, 2. Wiererová (It.) 758, 3. Kuzminová 718, 4. Röiselandová 699, 5. Mäkäräinenová (Fin.) 598, 6. P. Fialková (SR) 526, ...17. Davidová 376, 38. Vítková 151, 44. Puskarčíková 138, 74. Charvátová 31, 89. Jislová (obě ČR) 10.