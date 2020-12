Davidová byla ve stíhačce 20., zvítězili Eckhoffová a Laegreid

Hochfilzen (Rakousko) - Biatlonistka Markéta Davidová udělala čtyři chyby na střelnici, ale díky rychlému běhu skončila dvacátá ve stíhacím závodu Světového poháru v Hochfilzenu. O místo tak vylepšila svoji pozici po sprintu. Ostatním českým reprezentantů se nedařilo, všichni se zhoršili. První místa uhájili Norové Tiril Eckhoffová a Sturla Holm Laegreid.

Rychle pálící Eva Puskarčíková dvakrát minula a na 26. místě oproti sprintu klesla o čtyři pozice. Z mužů bodoval jen Michal Krčmář. Vyjížděl na trať z 32. místa a po třech trestných kolech skončil čtyřiatřicátý. Ondřej Moravec jel ještě o trestné kolo víc a na 41. pozice vyšel jako první bodově naprázdno. Adam Václavík a Jessica Jislová skončili shodně 52. a Milan Žemlička obsadil předposlední 59. místo.

Davidová měla druhý nejlepší běžecký čas. "Lyže byly úplně super, podržely hodně," řekla dvanáctá žena pořadí SP České televizi. První ležku "vyčistila", ale po další musela na jedno trestné kolo, po střelbě vestoje na dvě a jedno. "Nevím, co tam dělám, proč to nepadá. Ještě to neumím prodat, ale doufám, že se s tím srovnám."

Eckhoffová si první místo držela bezpečně od začátku do konce a vyhrála pošestnácté v kariéře. Na druhé místo se díky přesné závěrečné stojce vyhoupla Švédka Hanna Öbergová a třetí dojela po úspěšném finiši její sestra Elvira.

Laegreid v první polovině závodu sváděl souboj s krajanem Johannesem Dalem, který však na první stojce udělal tři chyby. Zbytek závodu už jel Laegreid osamocený, celkem měl jen jednu chybu a radoval se z třetí výhry v sezoně i kariéře.

Duel o stříbro v závěrečném okruhu vyhrál přesně střílející Émilien Jacquelin z Francie před lídrem SP Norem Johannesem Thingnesem Böem.

V neděli jsou na pořadu závody s hromadným startem, z českých biatlonistů určitě poběží díky umístění v SP Davidová, Krčmář a Moravec.

Muži (12,5 km): 1. Laegreid (Nor.) 31:14,9 (1 trestné kolo), 2. Jacquelin (Fr.) -8,5 (0), 3. J.T. Bö -8,9 (3), 4. Christiansen (oba Nor.) -13,0 (0), 5. Ponsiluoma (Švéd.) -15,7 (0), 6. Dale -38,6 (4), 7. T. Bö (oba Nor.) -41,0 (1), 8. Fillon Maillet (Fr.) -47,6 (2), 9. Eder (Rak.) -1:10,0 (0), 10. Fak (Slovin.) -1:15,9 (1), ...34. Krčmář -2:56,8 (3), 41. Moravec -3:27,1 (4), 52. Václavík -4:38,1 (5), 59. Žemlička (všichni ČR) -6:28,1 (5).

Průběžné pořadí SP (po 8 z 26 závodů): 1. J.T. Bö 392 b., 2. Laegreid 335, 3. Dale 314, 4. Samuelsson (Švéd.) 310, 5. Fillon Maillet 307, 6. Jacquelin 284, ...21. Krčmář 147, 25. Moravec 107, 70. Krupčík (ČR) 1.

Ženy (10 km): 1. Eckhoffová (Nor.) 28:24,8 (1), 2. H. Öbergová -22,5 (2), 3. E. Öbergová (obě Švéd.) -27,6 (2), 4. Tandrevoldová (Nor.) -28,2 (2), 5. Wiererová (It.) -42,2 (1), 6. Preussová (Něm.) -49,4 (2), 7. Röiselandová (Nor.) -1:03,5 (4), 8. Perssonová (Švéd.) -1:04,3 (2), 9. Herrmannová (Něm.) -1:13,7 (2), 10. Lunderová (Kan.) -1:23,6 (1), ...20. Davidová -2:11,8 (4), 26. Puskarčíková -2:31,3 (2), 42. Jislová (všechny ČR) -3:28,1 (5).

Průběžné pořadí SP (po 8 z 26 závodů): 1. Röiselandová 355, 2. H. Öbergová 351, 3. Alimbekavová (Běl.) 305, 4. E. Öbergová 296, 5. Eckhoffová 292, 6. Preussová 265, ...12. Davidová 194, 48. Puskarčíková 34, 56. Charvátová (ČR) 25, 64. Jislová 20.