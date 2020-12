Davidová byla ve sprintu v Hochfilzenu pátá

Hochfilzen (Rakousko) - Biatlonistka Markéta Davidová předvedla nejlepší závod v této sezoně Světového poháru. Ve sprintu v Hochfilzenu skončila pátá, od bronzové Franzisky Preussové z Německa ji dělilo 9,5 sekundy. Poprvé mezi elitou vyhrála Běloruska Dzinara Alimbekavová, která jako jediná přidala k rychlému běhu čistou střelbu.

Davidová se po nepřesnostech v Kontiolahti, kde zkoušela rytmus na jeden nádech, vrátila ke dvěma nádechům mezi výstřely a vedla si lépe. Udělala jen jednu chybu vestoje a díky skvělému běhu útočila na stupně vítězů. Měla třetí nejlepší běžecký čas, což ji samotnou zaskočilo. "Na trati jsem se cítila úplně šíleně. Trochu mě udivuje, že ten čas je takový, protože se mi jelo úplně hrozně," řekla České televizi.

O bronz ji připravila pomalejší střelba. Na Preussovou a Norku Marte Olsbuovou Röiselandovou, které rovněž absolvovaly jedno trestné kolo a byly těsně před ní, ztratila na střelnici přes dvacet sekund. Davidová si ale vážila toho, že i díky odložené závěrečné ráně zakončila závod s jedinou chybou. "Uvědomila jsem si, že je potřeba dát nejvíc za jedna. Tak jsem poslední ránu odkládala, bojovala jsem s tím. Dneska je ta jedna rána ubojovaná, ale je tam," doplnila.

Rychlejší než Davidová byla na střelnici také někdejší mistryně světa v této disciplíně Tiril Eckhoffová z Norska, která se nejrychlejším závěrečným kolem protlačila s jednou střeleckou chybou na stříbrnou příčku. Za bezchybnou Alimbekavovou, jejímž maximem dosud bylo čtvrté místo ve víkendové stíhačce v Kontiolahti, zaostala o 8,5 sekundy. Davidová vyrazí do nedělního stíhacího závodu se ztrátou 19,4 sekundy na Alimbekavovou.

Do stíhačky z českých reprezentantek postoupila už jen Lucie Charvátová, která skončila se třemi chybami čtyřiadvacátá. Také pro ni je to sezonní maximum. Eliška Teplá obsadila 77. příčku. Jessica Jislová a Eva Puskarčíková skončily po čtyřech chybách až v deváté desítce.

Ve 14:20 začne v Hochfilzenu sprint mužů.

Ženy - 7,5 km: 1. Alimbekavová (Běl.) 20:12,3 (0 trest. kol), 2. Eckhoffová (Nor.) -8,5 (1), 3. Preussová (Něm.) -9,9 (1), 4. Röiselandová (Nor.) -16,9 (1), 5. Davidová (ČR) -19,4 (1), 6. Simonová (Fr.) -20,1 (2), 7. Vitozziová -22,3 (0), 8. Wiererová (obě It.) -25,6 (1), 9. Hauserová (Rak.) -34,1 (1), 10. Eganová (USA) -35,7 (1), ...24. Charvátová -1:05,4 (3), 77. Teplá -2:31,8 (1), 83. Jislová -2:45,0 (4), 84. Puskarčíková (všechny ČR) -2:51,0 (4).

Průběžné pořadí SP (po 5 z 26 závodů): 1. H. Öbergová (Švéd.) 216, 2. Alimbekavová 211, 3. Röiselandová 211, 4. E. Öbergová 172, 5. Skottheimová (obě Švéd.) 152, 6. Preussová 150, ...14. Davidová 121, 52. Charvátová 25, 63. Jislová 3.