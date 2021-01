Davidová byla ve skvěle rozjetém sprintu sedmá, Bö má 50. triumf

Oberhof (Německo) - Biatlonistka Markéta Davidová ve sprintu v Oberhofu po první střelbě vedla, ale nakonec po jedné chybě vstoupila do nového roku sedmým místem. Popáté v této sezoně Světového poháru se dostala do elitní desítky. Dnešní závod v Oberhofu ovládli Norové Tirill Eckhoffová a Johannes Thingnes Bö. Nejlepší člen oslabené české sestavy Jakub Štvrtecký obsadil 41. místo, od prvních bodů v sezoně ho dělilo šest desetin sekundy.

Davidová začala odvážně, v prvním kole byla nejrychlejší. Ostré tempo ale neudržela a nakonec měla celkově devátý běžecký čas. "Dneska to bylo fakt těžké. Dost mi chyběl kyslík. Myslím, že začít takhle rychle nebyl úplně dobrý plán, chybělo mi to dost. Ale zkusila jsem to a snad se mi pojede zítra líp," komentovala Davidová svůj výkon pro Českou televizi.

Když se k tomu přidala jedna chyba vestoje, znamenalo to propad na sedmé místo. Do sobotního stíhacího závodu vyrazí s bezmála minutovou ztrátou na vedoucí Eckhoffovou. Na bronzovou Rakušanku Lisu Theresu Hauserovou, která se poprvé v kariéře dostala na stupně vítězů, ztratila 19,5 sekundy.

Z českých reprezentantek bodovala už jen Eva Puskarčíková, která s jednu chybou obsadila 39. místo. I v novém roce pokračuje střelecké trápení Lucie Charvátové, která musela absolvovat šest trestných kol. Vestoje trefila jen jeden terč a skončila devadesátá. Stejně jako Jessica Jislová a Tereza Vinklárková se nedostala do stíhacího závodu.

Eckhoffová navázala na skvělé předvánoční výkony z Hochfilzenu, kde v předchozím kole SP vyhrála sprint i stíhačku a skončila druhá v závodě s hromadným startem. Díky přesné střelbě a druhému nejrychlejšímu běhu si připsala čtvrté individuální vítězství v sezoně a vybudovala si pro stíhačku takřka půlminutový náskok před rovněž bezchybnou Švédkou Hannou Öbergovou.

Mezi muži oslavil jubilejní 50. vítězství ve Světovém poháru Johannes Thingnes Bö, který i s jedním trestným kolem díky rychlejšímu běhu porazil o 10,8 sekundy staršího bratra Tarjeiho. Norský triumf podtrhl třetí Sturla Holm Laegreid.

Češi kvůli nákaze koronavirem v týmu a prodlouženému tréninku Ondřeje Moravce dnes mohli nasadit jen tři mladíky. Nejlépe si vedl dvaadvacetiletý Štvrtecký, který se dvěma chybami obsadil 41. místo.

O výrazně lepší umístění ho připravila dlouhá příprava před střelbou vestoje, která trvala půlminutu. "Prostě jsem se tam klepal. Na to, jak jsem se tam klepal, to ještě s jednou chybou dopadlo dobře. Asi jsem trošku v tom příjezdu vytuhnul a pak jsem se tam rozklepal," vysvětloval. Více litoval chyby vleže. "Ta poslední rána tam neměla být," řekl Štvrtecký.

Do sobotního stíhacího závodu ho doprovodí Milan Žemlička, který obsadil 57. příčku. Tomáš Mikyska byl o sedm míst za ním a nepostoupil. Oba udělali jen jednu chybu, ale výrazně ztratili v běhu.

V sobotu se v Oberhofu uskuteční oba stíhací závody.

Muži (10 km): 1. J. T. Bö 25:12,0 (1 tr. okruh), 2. T. Bö -10,8 (0), 3. Laegreid (všichni Nor.) -21,6 (0), 4. Hofer (It.) -32,4 (1), 5. Dale (Nor.) -35,2 (1), 6. Ponsiluoma (Švéd.) -52,0 (2), 7. Desthieux -54,2 (1), 8. Fabien Claude (oba Fr.) -56,0 (1), 9. Weger (Švýc.) -56.5 (0), 10. Jeljotnov (Běl.) -57,8 (0), ...41. Štvrtecký -2:02,8 (2), 57. Žemlička -2:34,8 (1), 64. Mikyska (všichni ČR) -2:52,6 (1).

Průběžné pořadí SP (po 10 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 488 b., 2. Laegreid 421, 3. Dale 380, 4. T. Bö 375, 5. Samuelsson (Švéd.) 367, 6. Jacquelin (Fr.) 351, ...21. Krčmář 169, 28. Moravec 109, 73. Krupčík (všichni ČR) 1.

Ženy (7,5 km): 1. Eckhoffová (Nor.) 23:54,0 (0 trest. okruhů), 2. H. Öbergová (Švéd.) -29,6 (0), 3. Hauserová (Rak.) -40,2 (1), 4. Simonová (Fr.) -44,3 (2), 5. Röiselandová (Nor.) -52,6 (2), 6. Pavlovová (Rus.) -59,1 (0), 7. Davidová (ČR) -59,7 (1), 8. Kručinkinová (Běl.) -1:00,9 (2), 9. Braisazová-Bouchetová -1:09,1 (1), 10. Chevalierová-Bouchetová (obě Fr.) -1:09,9 (2) a Džymová (Ukr.) -1:09,9 (1), ...39. Puskarčíková -2:02,9 (1), 70. Jislová -3:14,6 (2), 81. Vinklárková -3:44,9 (1), 90. Charvátová (všechny ČR) -4:10,6 (6).

Průběžné pořadí SP (po 10 z 26 závodů): 1. Röiselandová 455, 2. H. Öbergová 432, 3. Eckhoffová 406, 4. E. Öbergová (Švéd.) 351, 5. Alimbekavová (Běl.) 330, 6. Preussová (Něm.) 324, ...8. Davidová 273, 52. Puskarčíková 40, 58. Charvátová 25, 64. Jislová 20.