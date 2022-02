Davidová byla v biatlonové stíhačce 28., Röiselandová má třetí zlato

Čang-ťia-kchou (Čína) - České biatlonistky byly ve stíhacím závodě na olympijských hrách v Pekingu od medailí daleko. Nejlepší z nich Markéta Davidová si přes čtyři chyby na střelnici polepšila oproti startu o třináct míst a skončila osmadvacátá. Čtyři trestná kola absolvovala také Lucie Charvátová, která klesla na 34. místo, o příčku hůře skončila Jessica Jislová. Tereza Voborníková byla dostižena o kolo a závod nedokončila. Zvítězila Marte Olsbuová Röiselandová z Norska, která suverénně navázala na triumf ze sprintu.

Vedoucí žena průběžného pořadí Světového poháru Olsbuová Röiselandová získala na hrách v Číně už čtvrtou medaili a třetí zlato. Vedle sprintu vyhrála také se smíšenou štafetou a ve vytrvalostním závodu vybojovala bronz.

Druhou příčku ze sprintu udržela ve stíhačce Elvira Öbergová ze Švédska, třetí skončila po problémech Ingrid Tandervoldové v posledním kole její norská krajanka Tiril Eckhoffová.

Pětadvacetiletá Davidová startovala po nevydařeném sprintu z 41. místa se ztrátou dvou minut a osmadvaceti sekund. Byla šestou nejrychlejší běžkyní, ale brzdily ji chyby při střelbě. Jedenáctá žena pořadí SP nechala při obou položkách vleže jeden nesestřelený terč a bilanci nevylepšila ani při "stojkách". Po celkem čtyřech trestných kolech zaostala za Olsbuovou Röiselandovou o více než čtyři minuty a připsala si nejhorší umístění ve stíhacím závodě v sezoně.

"Opravdu to byl dneska jeden z nejtěžších závodů letos. Se střelbou moc spokojená nejsem, sice jedničky, ale je jich moc. A na trati jsme dělala, co jsem mohla, jako vždycky," řekla Davidová.

S poklesem o devět míst se musela smířit Charvátová. Rodačka z Hradce Králové přišla o naději na dobrý výsledek po položkách vleže, na nichž udělala tři chyby. Sice jen na dvě trestná kola musela Jislová, ale pomalejším během oproti sprintu o čtyři místa klesla. "Na trati to pro mě bylo hrozně nepříjemný. Ani to víc hodnotit nechci," řekla Jislová.

Olsbuová Röiselandová minula na střelnici jen jednou a po poslední položce už se spokojeně usmívala. Jednatřicetiletá norská závodnice zvítězila před Elvirou Öbergovou s rekordním náskokem minuty a 36 sekund. Třetí do závěrečného kola sice vybíhala Tandervoldová, ale pak ji postihly zdravotní potíže a do cíle doběhla až čtrnáctá. Ihned po dojezdu ji obklopili členové týmu a museli jí pomoci do zázemí.

Další závod čeká biatlonistky ve středu, kdy je na programu štafeta, do které by měly nastoupit Davidová, Jislová a Charvátová. O čtvrté člence se teprve rozhodne.

Ženy - stíhací závod (10 km): 1. Röiselandová (Nor.) 34:46,9 (1 tr. okruh), 2. E. Öbergová (Švéd.) -1:36,5 (3), 3. Eckhoffová (Nor.) -1:48,7 (3), 4. Solová (Běl.) -1:58,9 (3), 5. Perssonová (Švéd.) -2:07,2 (2), 6. Wiererová (It.) -2:09,1 (3), 7. Hauserová (Rak.) -2:09,8 (2), 8. Simonová (Fr.) -2:18,3 (2), 9. Hojniszová-Staregová (Pol.) -2:28,8 (2), 10. P. Fialková (SR) -2:38,8 (2), ...28. Davidová -4:02,9 (4), 34. Charvátová -4:56,3 (4), 35. Jislová -5:07,6 (2), Voborníková (všechny ČR) dostižena o kolo.