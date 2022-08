Davidová byla na MS v letním biatlonu čtvrtá v supersprintu

Ruhpolding (Německo) - Markéta Davidová obsadila na světovém šampionátu v biatlonu na kolečkových lyžích v Ruhpoldingu čtvrté místo v supersprintu, v němž se minulé léto v Novém Městě na Moravě stala mistryní světa. V mužském závodě byl Vítězslav Hornig dvanáctý.

Davidovou pravděpodobně připravily o medailové umístění chyby na střelbě. Ve čtyřpoložkovém závodě musela na čtyři trestná kola, jež mají v supersprintu poloviční délku 75 metrů. Deset sekund nejlepší česká biatlonistka ztratila na bronzovou Nastassiu Kunnunenovou z Finska, která na střelnici nechybovala. Zvítězila Italka Dorothea Wiererová před krajankou Lisou Vittozziovou.

"Myslím, že jsem od tohoto závodu neměla žádné očekávání. Mohlo to být samozřejmě lepší. Jsem si vědoma chyb na střelnici. Mrzí mě trošku stojka, že jsem si nezvládla stoupnout tak, aby mi to sedělo jako v tréninku. Ta dvojka byla zbytečná," řekla Davidová o své nejhorší třetí položce. "Nejelo se mi nijak zvlášť dobře, ale to dělá asi to vedro. Bylo to těžké, na takové závody nejsem úplně zvyklá. Není to vrchol sezony, člověk má prostor v závodě vyzkoušet to, co zkouší v tréninku," doplnila pětadvacetiletá Češka, jež za vítěznou Wiererovou zaostala o 23 sekund.

Její čtyři reprezentační kolegyně do finálového závodu pro 30 nejlepších z kvalifikace nepostoupily. Stejně tak byl jediným zástupcem mezi muži Hornig, v kvalifikaci ztroskotal i loni čtvrtý Michal Krčmář. Člen B týmu Hornig byl s třemi trestnými okruhy dvanáctý se ztrátou 33,2 sekundy na vítězného domácího Philippa Horna.

V sobotu se pojedou v Ruhpoldingu sprinty. V neděli budou mít senioři na programu závody s hromadným startem, junioři stíhačky.

Supersprint (7,5 km): Muži: 1. Horn (Něm.) 16:55,4 (2 tr. okruhy), 2. Samuelsson -0,2 (3), 3. Femling (oba Švéd.) -0,7 (3), ...12. Hornig (ČR) -33,2 (3). Ženy: 1. Wiererová 19:05,7 (2), 2. Vittozziová (obě It.) -5,5 (3), 3. Kinnunenová (Fin.) -13,9 (0), 4. Davidová (ČR) -23,0 (4).