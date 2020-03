Davidová bude dlouho vzpomínat na bronz z mixu

Praha - Bronzová medaile ze smíšené štafety na mistrovství světa je pro biatlonistku Markétu Davidovou největším zážitkem sezony, na který bude dlouho vzpomínat. V celkovém pořadí Světového poháru si česká jednička vylepšila maximum na 14. místo a věří, že ona i celý český tým budou dál stoupat.

Třiadvacetiletá Davidová stála ve zkrácené sezoně třikrát na stupních vítězů v individuálních závodech SP. Shodně byla třikrát třetí ve sprintu. Nad osobní výkony ale staví týmový úspěch v mixu ze světového šampionátu v italské Anterselvě.

"Na medaili z mistrovství budu dlouho vzpomínat, protože sdílená radost po štafetě je vždycky větší. Mám štafety ráda. Když se to povede, tak můžete sdílet nadšení s dalšími třemi lidmi. To je o to větší zážitek," řekla Davidová ČTK.

Ve smíšené štafetě jela s Evou Kristejn Puskarčíkovou, Ondřejem Moravcem a Michalem Krčmářem. Na druhém úseku předvedla bezchybnou střelbu a díky výbornému běh předávala jako druhá. "Byl to krásný den," vzpomínala. "Mistrovství světa byl vrchol sezony a jsem ráda, že se nám to povedlo zrovna tam."

Ve Světovém poháru má za sebou čtvrtou sezonu, ale teprve druhou, v níž objela všechny díly. Absolvovala 20 individuálních startů a jen tři byly vyloženě nepovedené. "Ve výsledku byla sezona asi úspěšná. "Byly závody, které nebyly úplně ono, ale když se ohlídnu, tak to nebylo špatný."

Na závěr sezony zažila i novou situaci. Ve stíhacím závodu po dvou položkách vedla. První místo ale neudržela a skončila osmá. "Doufám, že mě to posune trošku dál. A příště, až se to třeba někdy nastane, budu vědět, co dělat," řekla.

Patří mezi nejrychlejší biatlonistky na lyžích, ale během sezony měla i pocit, že běžecká forma kolísá. Na střelnici naopak patří k pomalejším a tu a tam naznačila zrychlení. "Snažíme se každou sezonu být lepší ve všem. Bylo to různé. Někdy se dařil víc běh, někdy střelba. Bylo to střídavé," konstatovala Davidová.

Pochvaluje si celkovou atmosféru v českém týmu. Štafeta žen dojela na MS čtvrtá, Lucie Charvátová šokovala bronzem ve sprintu a zpočátku se dařilo i největší kamarádce Davidové Evě Kristejn Puskarčíkové. "Ukazuje to, že fungujeme dobře a doufejme, že to bude pokračovat a stoupat nahoru," uvedla Davidová.

Druhou sezonu u českých biatlonistek má za sebou norský kouč Egil Gjelland. Ženy si musely zvykat na jeho tréninkové metody. "Méně těžkých tréninků, zato spoustu dlouhých v nízké intenzitě a žádné volno," připomněla Davidová hlavní změny. Má dojem, že spolupráce jde čím dál lépe. "Rok od roku si to sedá víc a víc. Egil poznává víc, co na nás platí, a to si myslím, je taky důležitý. Uvidíme, co si na nás přichystá dál," uvedla.

Sezona skončila kvůli pandemii koronaviru předčasně. Davidová cvičí doma a občas si jde zaběhat. Chtěla jet na krátkou dovolenou a dodělat zkoušky ve škole, což nyní nelze. "Doufám, že se vše za chvíli vrátí do normálu," řekla.